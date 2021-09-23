36 شركة تشارك في معرض المنتجات المصرية بالأردن

أكدت وزيرة التجارة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن والارتقاء بها لمستويات متميزة

تشارك 36 شركة مصرية في فعاليات الدورة الـ 14 لمعرض المنتجات المصرية بالأردن الذي انطلق فى العاصمة عمان اليوم ويستمرحتى 2 أكتوبر المقبل، ويضم قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية والمنتجات الجلدية والحرف اليدوية والأثاث المنزلي، بالإضافة إلى عدد من منتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال افتتاحها فعاليات المعرض أمس، بحضور المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن والارتقاء بها لمستويات متميزة وبصفة خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتي البلدين لإنشاء مشروعات تعاون ملموسة تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكدت أن معرض المنتجات المصرية بالأردن يمثل أحد المعارض الناجحة التي تكتسب مكانة خاصة لدى المنتجين المصريين، لا سيما وأنه يقام بدولة الأردن الشقيقة، مشيرة إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم أواصر التعاون بين مصر والأردن والتوجه نحو دعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص ورفع معدلات التكامل الاقتصادي والتبادل التجارى بين مصر والأردن.

وأضافت أن المعرض يلقى قبولاً من جانب الشركات المصرية الراغبة في الانفتاح على السوق الأردنية باعتبارها سوقاً واعدة ونافذة قوية على الأسواق المجاورة التي تشمل السوق العراقية والفلسطينية والسورية، كما يعد فرصة قوية لإبرام تعاقدات بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الأردنية وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل بين الجانبين، مشيرةً إلى أن المعرض يحظى بإقبال كبير من المستهلك الأردني خاصة لما تتمتع به المنتجات المصرية من سمعة طيبة ورواج كبير فى السوق الأردنية.

وتوجهت “جامع” بالشكر للشركات المصرية الجادة و الحريصة على المشاركة في هذا المعرض المهم لتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه الصناعة المصرية من تقدم في مختلف القطاعات، وكذا للسلطات الأردنية التي ساهمت في تقديم الدعم اللازم لإقامة المعرض.

من جانبها، أكدت المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حرص المملكة على تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأردن لمستويات متميزة تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصري والأردني على حد سواء.

وأشادت بالتنظيم المتميز للمعرض وجودة المنتجات المصرية المعروضة والتي تحظى بقبول ورواج كبيرين بالسوق الأردنية، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية المكثفة لتأمين كل من العارضين والزائرين بمستوى طبي وقائي متميز.

وقالت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إن المعرض يعكس عمق العلاقات الثنائية المصرية والأردنية ويحظى بثقل اقتصادي متميز على صعيد المنطقة العربية والدولية، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل نافذة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والأردن خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ويقام على مساحة 3500 متر ويضم منتجات 36 شركة موزعة على 16 جناحا.