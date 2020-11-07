36 سفينة وتداول 124 ألف طن إجمالي حركة ميناء الإسكندرية في 24 ساعة

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، حيث تواجد بالميناء 36 سفينة طبقاً للنوع.

وانقسمت تلك السفن إلى 3 سفن حاويات، وعدد 17 سفينة بضائع عامة، وعدد 10 سفن صب جاف، وعدد 5 سفن صب سائل، إضافة إلي عبارة، كما وصلت إلي الميناء 10 سفن، وغادرت 12 سفينة.

كما بلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 23 سفينة، وقد تم دخول وخروج 4348 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء قطار بإجمالي 22 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بشبرا.

وأشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إلى أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 78499 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 46000 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 812 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1109 حاوية، وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 124499 طنا.

ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوخي الحذر تحسباً للتقلبات الجوية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تقوم إدارات الميناء بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات بيسر وأمان، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.

وأضاف الغندور أن كمية البضائع المحواة المتداولة خلال 24 ساعة بلغ 23090 طن بينما بلغ كمية المتداول من البضائع العامة 9676 طن، وبلغت كمية الصب الجاف المتداولة 57233 طن، والصب السائل 34500 طن.