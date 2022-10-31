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36 توصية لدعم المطورين وتنشيط التصدير قدمها المشاركون فى مؤتمر التطوير العقارى السادس

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تشكيل مجموعة عمل من القطاع الخاص ووزارة الإسكان والمركزى لمراجعة الضوابط التى يقرها المركزى لإقراض المطورين ويتم اقرارها من البنوك خلال أسبوعين

36 توصية لدعم المطورين وتنشيط التصدير قدمها المشاركون فى مؤتمر التطوير العقارى السادس
المال - خاص

المال - خاص

9:29 ص, الأثنين, 31 أكتوبر 22

1 – تعديل ضوابط إقراض المطورين الظروف الاستثنائية الحالية تتطلب قرارات استثنائية

2 – تشكيل مجموعة عمل من القطاع الخاص ووزارة الإسكان والمركزى لمراجعة الضوابط التى يقرها المركزى لإقراض المطورين ويتم اقرارها من البنوك خلال أسبوعين

-3 دعوة الشركات العقارية للافصاح عن كل بياناتها سواء المبيعات بأرقام واقعية معبرة بشكل واقعى تعكس الحاله الحقيقيه للسوق

-4 استقلال التمويل العقارى عن القطاع البنكى ونقله لهيئة الرقابة المالية

-5 إطلاق سندات أو تأسيس صناديق استثمار عقارية تُمول المشروعات العقارية

-6 قيام المطورين العقاريين بتمويل مشروعاتهم عبر سندات تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية لتجنب الفوائد المرتفعة

-7 تخفيف الاجراءات البنكية التى تقدمها البنوك للراغبين فى الحصول على التمويل العقارى ومنها تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء

-8 العمل على تعميق فكره التصنيع المحلى بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية

-9 سن التشريعات التى تسهم فى ضبط السوق

-10 تشجيع المطورين والمستثمرين فى القطاع العقاري

-11 اضطلاع الدولة وكافة مؤسساتها بدورها فى تدعيم القطاع العقارى بهدف حل مشكله الاسكان فى مصر

-12 توسيع الرقعة العقارية والمساعدة فى انهاء الانشاءات الفندقيه التى يحتاجها القطاع الفندقى فى الدولة

-13 تدخل البنك المركزى للعمل على رفع الحظر عن القطاع العقارى ومنح التمويلات اللازمة بهدف استكمال المشروعات العقارية

-14 ضرورة تفعيل ضوابط هيئة الرقابة المالية وأنظمة الحوكمة

-15 تطبيق القواعد الجديدة لتنظيم المبيعات العقارية على أرض الواقع

-16 مشكلة التمويل العقارى حلها الوحيد ألا تكون الضمانة وفقا لقدرة العميل المالية

-17 ضرورة استمرار الدولة بالدخول فى مبادرات التمويل العقارى بالرغم من اعتراض صندوق النقد الدولي

-18 التمويل العقارى بمفهومه الحالى يجب أن يكون محل فحص فى جلسات استماع حقيقية

-19 توافر وحدات سكنية بالسوق المصرية متوافقة مع متطلبات العميل الأجنبي

-20 التركيز على المدن المستدامة التى تواكب التطورات العالمية

-21 تنشيط السياحة العلاجية

-22 تغيير الفكرة بان مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تبيع وحدات سكنية غير كاملة التشطيب

-23 توفير بيانات واضحة عن السوق المصرية والمناطق التى يمكن الاستثمار فيها وتطويرها

-24 إنشاء المجلس القومى للتصدير العقارى فالفكرة لن تقوم على المطور بمفرده ولا الحكومة وإنما هناك حاجة للتكاتف بين كافة الأطراف

-25 تنشيط التسويق من جانب الدولة

-26 ضبط عقود توثيق الوحدات السكنية من أهم العوامل التى يهتم بها المستثمر الأجنبي

-27 أهمية التنسيق والدمج بين جميع القطاعات لخدمة القطاع والحث على تشجيع التصدير العقاري

-28 المستثمر الأجنبى يبحث عن الربح دائما ويحتاج إلى وحدات متكاملة التشطيب

-29 العمل على توطين تكنولوجيا التصوير الافتراضى والاستفادة من تلك الآلية وتوفرها فى السوق

-30 تشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تتبع مجلس الوزارء ويضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة

-31 ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى تصدير العقار والبدء حيث انتهى الآخرون

-32 تحديد المنتج المطلوب قبل انتاجه من خلال التعرف على متطلبات العملاء الأجانب وفق طبيعتهم فهناك من يفضل مدن الغردقة او شرم الشيخ وغيرها

-33 العملاء الأجانب لديهم مواصفات مختلفة وعلينا إنشاء تلك الوحدات التى تلبى احتياجاتهم

-34 منح رخص ذهبية على غرار القطاع الصناعى للترويج للمنتج العقاري

-35 منح العملاء إقامة مجانية

-36 منح الجنسية مقابل شراء العقار بآليات محددة وشروط أمنية وأسعار مطلوبة تضمن توفير العملة الصعبة

المال - خاص

المال - خاص

9:29 ص, الأثنين, 31 أكتوبر 22