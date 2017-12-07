36 ألف وثيقة تأمين ملغاة من يناير لسبتمبر الماضي

مروة عبد النبى شهد قطاع التأمين إلغاء 36 ألف وثيقة تأمين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى أى خلال فترة 9 شهور، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث تم إلغاء 273 ألف وثيقة مقابل 237 ألفا. وتركزت الإلغاءات…

مروة عبد النبى

شهد قطاع التأمين إلغاء 36 ألف وثيقة تأمين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى أى خلال فترة 9 شهور، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث تم إلغاء 273 ألف وثيقة مقابل 237 ألفا.

وتركزت الإلغاءات فى قطاع الممتلكات الذى انفرد بـ35 ألف وثيقة مقابل ألف وثيقة فقط لقطاع التأمين على الحياة خلال فترة الدراسة.

ولفت تقرير أكتوبر الصادر عن هيئة الرقابة المالية إلى أن قطاع التأمين على الممتلكات تلقى 200 ألف طلب إلغاء مقابل 165 وثيقة ملغاة خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 73.3 %، فيما نفذ القطاع 73 ألف وثيقة مقابل 72 ألفا خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بنسبة زيادة 26.7%.