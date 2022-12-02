359 مليون جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نوفمبر

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر نوفمبر الماضي 69 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 6 آلاف و 831 طردا بوزن إجمالي 1311 طنا و900 كيلوجرام.

وتم الإفراج خلال شهر نوفمبر 2022 عن 71 شـهادة سحب جزئية بعدد 21 ألفا و 57 طردا بوزن إجمالي 4401 طـنا و 246 كيلوجراما.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي 34 مليونا و714 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 580 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى 315 مليونا و615 ألف جنيه.

وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة نحو مليون و871 ألف جنيه، ورسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 6 ملايين و 574 ألف جنيه .

وبلغ إجمالى قيمة الصادرات بجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 8 ملايين و 255 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى 359 مليونا و370 ألف جنيه.