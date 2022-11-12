357 مليون جنيه مشتريات العرب والأجانب بالبورصة خلال أسبوع

اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 357 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 132.5 مليون جنيه، والأجانب 91.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال الأسبوع المنقضي، إذ ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 4.4%% ليصل إلى 11756 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.81% إلى 2231 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5% إلى 3275 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 21 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 781.7 مليار جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة، خلال تعاملات جلسة الخميس، اخر جلسات الاسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 0.21%، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95% والاوسع نطاقا بنسبة 1.32%.