357 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة 18%

حتى الآن

357 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة 18%
أحمد البطران

أحمد البطران

4:34 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويا بلغت 357 مليار جنيه حتى الآن.

وطرحا بنكا الأهلي المصري ومصر – فور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة – شهادات بعائد ثابت 18% سنويا يصرف عائدها شهريا .

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 %.

أحمد البطران

أحمد البطران

4:34 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22