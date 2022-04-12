قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويا بلغت 357 مليار جنيه حتى الآن.
وطرحا بنكا الأهلي المصري ومصر – فور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة – شهادات بعائد ثابت 18% سنويا يصرف عائدها شهريا .
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 %.