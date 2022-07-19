356 مليون دولار صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال 5 شهور

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد، ارتفاع صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 12% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 356 مليون دولار، مقابل 318 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

ولفت تقرير للمجلس – حصلت “المال” على نسخة منه- إلى أن إيطاليا جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 170.3 مليون دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 20.5 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 19.7 مليون دولار.

وصعدت صادرات الحلى والأحجار الكريمة «الذهب» بنحو 86% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 766 مليون دولار، مقابل 412 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

وزادت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

يذكر أن صادرات الرخام والجرانيت زادت بنحو 7% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 134 مليون دولار، مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.