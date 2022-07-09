356 فدانا تطرحها التنمية الصناعية ببورسعيد عقب عيد الأضحى

طرحت هيئة التنميه الصناعيه 356 فدان للإستثمار الصناعي بالمنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد على صغار المستثمرين والصناع وتجار بورسعيد وتتراوح المساحات المطروحة بين (500 إلى 1000) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خلف مجمع الـ 118 مصنعا لإقامة مشروع صناعى.

ومن المزمع تشكيل لجنة لدراسة طلبات التخصصي بالمساحات والأنشطة المطلوبة، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

صرح بذلك عمرو شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعقد اللجنه اجتماعا موسعا لمناقشة طلبات تخصيص الأراضي بالمنطقه لأغراض الاستثمار الصناعي.

وأكد شيحه أن مشروعات شباب الأعمال تتجه الأن لتصدير منتجاتها بالخارج ، بعد نجاحها فى تغطية السوق المحلي ونجاحها فى تسويق منتجات المصانع عبر المعارض التى تقيمها الغرفه التجاريه باسم صنع فى بورسعيد وكامب مشكاة نور الاقتصادي.

وتعد المنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد ، أحد أهم المناطق الصناعيه على مستوى الجمهوريه للصناعات الصغيره والمتوسطه وتتقاسم ملكية المنطقه بين محافظة بورسعيد وهيئة التنميه الصناعيه.