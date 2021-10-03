سيــارات

3500 جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» خلال أكتوبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 205 إلى 227.4 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 9:24 م, الأحد, 3 أكتوبر 21 9:24 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أرسلت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» بقيمة بلغت 3500 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، صعدت أسعار طرازات «أوبترا» الفئة الأولى «A/T» إلى 205 آلاف جنيه، بدلًا من 201.5 ألفًا سابقًا.

اقرأ أيضا  زيادات رسمية في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر».. تعرف على التفاصيل

وارتفعت أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» الفئة الثانية «F/O» إلى 211.5 ألفًا، مقابل 208 آلاف.

وحددت طرازات «أوبترا» الفئة الثالثة «H/L» بسعر 220.9 ألفًا، مقارنة بنحو 217.4 ألف.

وقدرت أسعار سيارات «أوبترا» الفئة الرابعة «T/L» بنحو 227.4 ألف جنيه، بدلًا من 223.9 ألفًا.

ينتمي طراز «اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

اقرأ أيضا  «غبور» ترفع أسعار سيارات «شيري أريزو 5»

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا»

المال - خاص 8:45 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

«سي إن بي سي» : سيارات تسلا الكهربائية تسجل مبيعات قياسية في الربع الثالث

محمد عبد السند 3:55 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

زيادات في أسعار سيارات «هافال جوليون» تصل إلى 10 آلاف جنيه

المال - خاص 2:40 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

«غبور» تخطر الموزعين بزيادة أسعار سيارات «هافال H6»

أحمد عوض 2:33 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

«زووم كار» تعين هاني عُلما نائبا لرئيس مجلس الإدارة ومديرا إقليميا لمصر

السيد فؤاد 2:16 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

ندرة المعروض من السيارات تشعل أسعار «السـكندهاند»

أحمد شوقي 9:29 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21