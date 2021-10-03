3500 جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» خلال أكتوبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 205 إلى 227.4 ألف جنيه لمختلف الفئات

أرسلت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» بقيمة بلغت 3500 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، صعدت أسعار طرازات «أوبترا» الفئة الأولى «A/T» إلى 205 آلاف جنيه، بدلًا من 201.5 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» الفئة الثانية «F/O» إلى 211.5 ألفًا، مقابل 208 آلاف.

وحددت طرازات «أوبترا» الفئة الثالثة «H/L» بسعر 220.9 ألفًا، مقارنة بنحو 217.4 ألف.

وقدرت أسعار سيارات «أوبترا» الفئة الرابعة «T/L» بنحو 227.4 ألف جنيه، بدلًا من 223.9 ألفًا.

ينتمي طراز «اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.