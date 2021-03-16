لمحدودي الدخل.. جمال نجم: 350 ألف جنيه الحد الأقصى لسعر الشقة ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة

أشار إلى أن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة يصل إلى مليون جنيه.

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الحد الأقصى لسعر الشقى ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل يبلغ 350 ألف جنيه.

وأضاف في حوار تلفزيوني عبر فضائية “إم بي سي مصر” مع الإعلامي شريف عامر، أن القسط الشهري للمستفيدين من المبادرة من محدودي الدخل يبلغ 1027 جنيهًا، “وهو أقل من سعر إيجار الشقق”.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة يصل إلى مليون جنيه.

وأفاد بأن المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري السابقة لا يمكنهم الحصول على الانضمام إلى مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات العائد 3% متناقص.

وذكر جمال نجم أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة ستغطي على الأقل 200 ألف شقة، ومن المقرر بدء تفعيل المبادرة خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح أن الشقق التي تدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري لابد أن تكون جاهزة التشطيب وقابلة للتسجيل، ومرخصة بشكل كامل.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن مبادرة التمويل بفائدة 3% متناقصة لن تلغي مبادرة التمويل الحالية ذات العائد 8% متناقصة لمتوسطي الدخل و7% لمحدودي الدخل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الجاري، قد وجه البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وقال جمال نجم في تصريحات سابقة، إنه تم تخصيص 100 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري التي وجه رئيس الجمهورية البنك المركزي المصري، بفائدة 3% متناقصة، ويصل حجم التمويل 30 سنة.