350 مليون جنيه لإعادة تأهيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح

معتز محمود قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إنه يجرى العمل على إعادة تأهيل عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مشروعات جديدة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 350 مليون جنيه. وأضاف أن هذه التكلفة يتم تدبيرها من الموارد الذاتية للمحافظة خلال خطة العام المالى الجارى 2017/2018، لا

معتز محمود

قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إنه يجرى العمل على إعادة تأهيل عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مشروعات جديدة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 350 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه التكلفة يتم تدبيرها من الموارد الذاتية للمحافظة خلال خطة العام المالى الجارى 2017/2018، لافتاً إلى أن نصيب مشروعات مياه الشرب من إجمالى تلك المشروعات 245 مليونًا، والباقى مخصص لمشروعات الصرف الصحى بإجمالى 105 ملايين جنيه.

وأشار محافظ مطروح إلى أن مشروعات الصرف الصحى تشمل إنشاء خطى طرد جديدين من محطة الرفع الرئيسية إلى محطة المعالجة بتكلفة 160 مليونًا وشبكة صرف أمطار بمدينة مرسى مطروح.

كما تضم استكمال مشروع الوصلات الفرعية للمرحلة الثانية للصرف الصحى

بمدينة مرسى مطروح ومشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات وروافع الصرف الصحى والبدء فى مشروع الصرف الصحى بمنطقة المعسكرات والمضيفة بالكورنيش.

وكشف أبوزيد أنه جارٍ الانتهاء من محطة تحلية مياه الرميلة 3 بطاقة 12 ألف م3/يوم بتكلفة 60 مليون جنيه.

يشار إلى أن محطات الرميلة الثلاث والتى أشرفت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على إقامتها، تعد من أبرز المشروعات التى تحققت فى مجال تحلية مياه البحر فى مطروح خلال السنوات الأخيرة.

وتم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة الرميلة الأولى فى مارس 2014، وانتهى إنشاؤه خلال عامين بطاقة إنتاجية 24 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه وبأعلى تقنية حديثة فى مجال إنشاء محطات التحلية عالميًا.

وقام الرئيس السيسى بافتتاحها فى مايو 2016 عبر الفيديو كونفرانس، وفى يونيو من العام نفسه بدأ التشغيل الفعلى وربطها بشبكة مياه شرق مدينة مرسى مطروح.

كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة الرميلة الثانية فى مايو 2015، والانتهاء منها خلال عام ونصف، بطاقة إنتاجية 24 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه وبأعلى التقنيات الحديثة، وقام الرئيس بافتتاحها فى ديسمبر 2016 عبر الفيديو كونفرانس.