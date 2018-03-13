350 مليون جنيه قيمة صرف سلع نقاط الخبز حتى 10 مارس

محمد مجدى كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ«المال» أن قيمة السلع التى صرفها مستفيدو البطاقات التموينية مقابل نقاط الخبز بلغت 350 مليون جنيه، فى الفترة من 1 -10 مارس الجارى. وقال المصدر إن تلك السلع تم…

محمد مجدى

كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ«المال» أن قيمة السلع التى صرفها مستفيدو البطاقات التموينية مقابل نقاط الخبز بلغت 350 مليون جنيه، فى الفترة من 1 -10 مارس الجارى.

وقال المصدر إن تلك السلع تم صرفها من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، النيل، الإسكندرية، بالإضافة إلى ما يقرب من 33 ألف بقال تموينى، وفروع جمعيتى البالغ عددها ما يقرب من 2500 فرع، على مستوى الجمهورية.

ويحصل الفرد على 150 رغيفا شهرياً، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وحال قيامه بالتوفير فى عدد الأرغفة، يتم تحويلها إلى نقاط يحصل بموجبها على سلع مجانية بقائمة المقررات التموينية.

وشهدت 3 سلع بمنظومة فارق نقاط الخبز المدعم، هى الدقيق والعدس والأجبان، إقبالاً كبيراً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، بعد تخفيض أسعارها.

يشار الى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين قرر الأسبوع الماضى، تخفيض أسعار الدقيق بنحو %5، والعدس %20، والجبنة نصف كيلو %8، والربع كيلو %5، وذلك لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية.

وقال العميد إيهاب الليثى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لـ«المال»، إن صرف النقاط بدأ الخميس الماضى، ويستمر حتى 20 من الشهر الجارى، لجميع السلع الغذائية، والاستهلاكية، والمنظفات، متوقعا زيادة معدلات صرف نقاط الخبز خلال مارس.

وأكد الليثى وجود إقبال على صرف الدقيق والعدس والأجبان، مقابل نقاط الخبز، خلال فبراير الماضى، مشيرا إلى أنه تم تخفيض سعر كيلو العدس من 20 إلى 16 جنيها، والجبنة عبوة نصف كيلو من 10.25 – 9.5 جنيه، والربع كيلو من 5.25 – 5 جنيهات، وكيلو الدقيق من 6.25 – 6 جنيهات.

وشهد فبراير الماضى، تراجعا فى قيمة سلع نقاط الخبز، وذلك بصرف سلع تقترب من 250 مليون جنيه، بدلاً من 400 مليون، خلال ديسمبر ويناير الماضى.

فى السياق ذاته، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين لـ«المال»، إن السلع الأكثر سحبا بمقررات مارس الجارى، كانت السكر والزيت والأرز، وأكد أن سلع فارق النقاط يتم صرفها الشهر الجارى دون أى مشكلات أو أزمات.

وتبحث وزارة التموين إسناد توفير سلع فارق النقاط للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدلاً من السوق المحلية، وما زالت المباحثات مستمرة مع البقالين بعد طلبهم عدم سداد قيمتها نقدا، والحصول عليها على سبيل الأمانة.