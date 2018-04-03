350 مليون جنيه فارق نقاط الخبز خلال مارس

محمد مجدىشهدت سلع فارق نقاط الخبز المدعم زيادة قدرها مليون جنيه، بعد زيادة إقبال المواطنين على شراء سلع مجانية مقابل ما تم توفيره فى فبراير الماضى من الخبز المدعم.وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح لـ«المال»، إنه تم ص

محمد مجدى

شهدت سلع فارق نقاط الخبز المدعم زيادة قدرها مليون جنيه، بعد زيادة إقبال المواطنين على شراء سلع مجانية مقابل ما تم توفيره فى فبراير الماضى من الخبز المدعم.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح لـ«المال»، إنه تم صرف سلع مجانية بقيمة تصل إلى 350 مليون جنيه، فى الفترة من 1 إلى 20 مارس الحالى، مقابل 250 مليون جنيه فى نفس الفترة من فبراير الماضى.

يذكر أن هناك 70 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ذكية، يتم من خلالها الحصول على سلع غذائية، وغير غذائية، بالإضافة إلى الخبز البلدى المدعم بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

أوضح المصدر، ارتفاع معدلات الإقبال على السلع المجانية مقابل توفير الخبز المدعم، لتراجع معدل سحب الأرغفة المقررة للمواطنين شهريًّا، والتى تصل إلى 150 رغيفًا فى الشهر الواحد.

يشار إلى أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيفًا شهريًّا، مربوطين على 28 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية، ينتج نحو 360 مليون رغيف مدعم يوميًّا، لصالح المستفيدين من الخبز بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وفى حال قيامه بتوفير عدد الأرغفة المستحقة له، يتم تحويلها إلى نقاط يحصل من خلالها على سلع مجانية من قائمة المقررات التموينية، وذلك لدى بقالى التموين، أو المجمعات الاستهلاكية.

وتبلغ تكلفة الدعم الحكومى للسلع التموينية، نحو 85 مليار جنيه فى الميزانية الحالية 2017/ 2018؛ إذ يحصل دعم الخبز نحو 45 مليار جنيه، بينما المقررات التموينية بـ40 مليار جنيه.

بينما قال ماجد نادى، المتحدث الإعلامى للنقابة العامة لبقالى التموين، لـ«المال»، إن تلك القيمة كانت ما بين 450 و500 مليون جنيه، نهاية العام الماضي، ثم تراجعت إلى 400 مليون جنيه فى يناير، و250 مليون جنيه فى فبراير، لترتفع مجددًا إلى 350 مليون جنيه فى الشهر الحالى.

بينما قال سيد أحمد، عضو الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«المال»، أن معدل استهلاك الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية بمتوسط 3 أرغفة فى اليوم الواحد، وارتفع إلى 4 أرغفة، بمعنى أنه أصبح يوفر 30 رغيفًا بدلاً من 60 رغيفًا فى الشهر.