350 مليار جنيه مُخصصات المرحلة الأولى من حياه كريمة لتنفيذ 23 ألف مشروع بالقرى

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع “حياة كريمة” يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17، موضحة أن مُخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن.

وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى وصل إلى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

حياة كريمة

من جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أنه تم خلال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” تم الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزي و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، إلى جانب الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحي من 20% إلى 90%، علاوة على الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من 305 مجمعات خدمات حكومية و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 187 قرية وتركيب 1028 برجا لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة، ورصف وتطوير 15 طريقا رئيسيا و20 طريقا داخليا وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري لتحسين جودة الخدمات المحلية.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء وتطوير 124 فرع للبنوك المحلية وتوفير 563 ماكينة صراف آلي و 1132 نقطة بيع وفتح 205 ألف حساب بنكي، عقد 1200 ندوة تثقيف مالي، 6 ندوات تدريب متدربين بإجمالي عدد مستفيدين 97.8 ألف مستفيد ضمن الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، فضلا عن الانتهاء من 629 مشروعا لتأهيل وتبطين الترع وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، علاوة على إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل المختلفة بقيمة 15 مليار جنيه.

وتطرق التقرير إلى أهم القرى ذات مُعدلات الإنجاز المُرتفعة والمتمثلة في قرية أم دومة ، مركز طما ، محافظة سوهاج، قرى الأبعادية الجديدة ، مركز دمنهور ، قرية زاوية صقر ، مركز أبو المطامير ، محافظة البحيرة، قرية الشوبك ، مركز شبين القناطر ، محافظة القليوبية، قرية الحصص ، مركز شربين ، محافظة الدقهلية، قرية جزيرة سعود ، مركز الحسينية ، محافظة الشرقية، قرية الشيخ مرزوق ، قريتي طلعت ضرغام ، النهضة (عبد المجيد الجعيل ) ، مركز الفرافرة ، محافظة الوادي الجديد ، قرية نهطاي ، مركز زفتى ، محافظة الغربية.

وسلط التقرير الضوء على مبادرة “القرية الخضراء” ضمن قرى مشروع حياة كريمة حيث يمثل الهدف الاستراتيجي للمبادرة تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، وتتضمن خطة المرحلة الأولى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية (20 قرية).

والموقف التنفيذي لمُبادرة “القرية الخضراء” حيث تم بدء إجراءات تأهيل قرى المرحلة الأولى “19 قرية” للحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، والقيام بزيارات ميدانية لنحو 5 محافظات (الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، دمياط، الفيوم) لمتابعة توفر معايير شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، ثم حصلت قرية فارس، مركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، لأنها تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة حيث تم فيها إنشاء 6 عمارات سكنية (48 وحدة)

يستفيد منها 250 شخصاً، وتوفير وحدة اجتماعية، مركز خدمات زراعية، وحدة صحية، و2 نقاط إسعاف، صيانة 11 فصلاً ومحو أمية 155 مستفيداً، تنفيذ حملات توعية، وكروت ميزة وبطاقات رقم قومي للسيدات وقروض متناهية الصغر، ومركز تنمية أسرة، مشروع صرف صحي متكامل، ومحطة معالجة صرف صحي ثلاثية بطاقة 3 آلاف م3/يوم، ومحطات تنقية مياه شرب بطاقة 8 آلاف م3/يوم، توصيل شبكة الغاز الطبيعي، تطوير خدمات الكهرباء، رصف وتثبيت 33 كم طرق داخلية، إنشاء محور كلابشة، تأهيل وتبطين ترع بطول (2.6 كم)، إنشاء محطة طاقة شمسية (26 ميجا وات)، تطوير المرسى النهري، إنشاء حديقة ترفيهية، مركز خدمات حكومية، مركز شباب، إلى جانب توفير أول مكتب بريد “أخضر”، توصيل شبكة ألياف ضوئية (683 مبنى).