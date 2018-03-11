350 جنيهًا زيادة بحديد السويس للصلب.. والطن يسجل 13 ألفًا

عمر سالمأعلنت شركتا السويس للصلب، وبيانكو للصلب، عن زيادة الأسعار، غدًا الإثنين، بمتوسط 350 جنيهًا للطن.وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة حديد الماسية، إن شركة السويس للصلب أخطرت وكلائها منذ لحظات بزيادة سعر الطن تسليم مصنع إلى 12750 جنيهًا بدلاً من 12400 للطن، الخميس الماضي.ومن المرتقب أن

عمر سالم

أعلنت شركتا السويس للصلب، وبيانكو للصلب، عن زيادة الأسعار، غدًا الإثنين، بمتوسط 350 جنيهًا للطن.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة حديد الماسية، إن شركة السويس للصلب أخطرت وكلائها منذ لحظات بزيادة سعر الطن تسليم مصنع إلى 12750 جنيهًا بدلاً من 12400 للطن، الخميس الماضي.

ومن المرتقب أن يصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى 13 ألف جنيه، على خلفية ارتفاع أسعار الخامات عالميًا.

وأضاف الدجوى لـ”المال”، أن شركة حديد بيانكو للصلب أعلنت زيادة أسعارها لتصل إلى 12600 جنيه للطن تسليم مصنع، وسيصل للمستهلك إلى 12900ألف جنيه شامل ضريبة المبيعات والنولون.