350 جنيهًا تراجعًا فى أسعار حديد المصريين

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ “المال”، إن الشركة أخطرت وكلائها عن خفض الأسعار بداية من اليوم لتسجل 12500 جنيه، بدلاً من 12850، بداية إبريل الجاري.

وأضاف الدجوى أن سعر الحديد للمستهلك يصل إلى 12800 جنيه، لافتاً إلى أنه يأتى نتيجة لانخفاض أسعار البيليت عالميًا.