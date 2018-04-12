350 جنيهًا تراجعًا فى أسعار حديد المصريين

عمر سالم وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ “المال”، إن الشركة أخطرت وكلائها عن خفض الأسعار بداية من اليوم لتسجل 12500 جنيه، بدلاً من 12850، بداية إبريل الجاري. وأضاف الدجوى أن سعر الحديد للمستهلك يصل إلى 12800 جنيه، لافتاً إلى أنه يأتى نتيجة لانخفاض أسعار البيليت عالميًا.
أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عن خفض أسعارها 350 جنيهًا، بداية من اليوم 12 إبريل.
وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ “المال”، إن الشركة أخطرت وكلائها عن خفض الأسعار بداية من اليوم لتسجل 12500 جنيه، بدلاً من 12850، بداية إبريل الجاري.
وأضاف الدجوى أن سعر الحديد للمستهلك يصل إلى 12800 جنيه، لافتاً إلى أنه يأتى نتيجة لانخفاض أسعار البيليت عالميًا.