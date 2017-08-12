350 جنيهًا ارتفاعًا بحديد عز.. والطن يسجل 11800

عمر سالم أعلنت شركة حديد عز زيادة أسعارها بداية من اليوم 12 أغسطس، ليصل سعر الطن إلى 11.8 ألف جنيه بدلًا من 11450، بزيادة قدرها 350 جنيهًا للطن. قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد والصلب وأحد وكلاء الشركات، لـ"المـال": إن سعر الطن حديد عز سجل نحو 11.400 ألف جنيه تسليم أرض

عمر سالم

أعلنت شركة حديد عز زيادة أسعارها بداية من اليوم 12 أغسطس، ليصل سعر الطن إلى 11.8 ألف جنيه بدلًا من 11450، بزيادة قدرها 350 جنيهًا للطن.





قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد والصلب وأحد وكلاء الشركات، لـ”المـال”: إن سعر الطن حديد عز سجل نحو 11.400 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، بدلًا من 11050 جنيهًا خلال 2 أغسطس الحالي.

وأوضح الدجوي أن الطن سيشهد زيادة قدرها 350 جنيهًا ليصل سعره للتجار إلى 11750 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 11.800 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أسعار الحديد تشهد زيادات متتالية بشكل شبه أسبوعي، على إثر ارتفاع أسعار البيليت عالميًّا والذى سجل نحو 510 دولارات للطن، موضحًا أن السوق تعاني ركودًا شديدًا خلال الفترة الحالية.

يُذكر أن شركة حديد الجارحي هي أعلى الشركات بسعر 11900 جنيه، وكانت شركة بشاى للصلب آخر الشركات التى أعلنت عن زيادة أسعارها لنحو 11800 جنيه، ثم حديد المصريين بسعر 11700 جنيه، أمس.