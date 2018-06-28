350 جنيهاً زيادة مرتقبة فى سعر الحديد

بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة كتب - المرسى عزت وعمر سالم: تتجه أسعار حديد التسليح - تسليم المصنع، إلى الارتفاع مع بداية يوليو المقبل، بقيم تتراوح بين 300 إلى 350 جنيهاً للطن.وقال متعاملون بين تجار ومصنعين، إن الزيادة تأتى نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، والتكالب على

بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة

كتب – المرسى عزت وعمر سالم:



تتجه أسعار حديد التسليح – تسليم المصنع، إلى الارتفاع مع بداية يوليو المقبل، بقيم تتراوح بين 300 إلى 350 جنيهاً للطن.

وقال متعاملون بين تجار ومصنعين، إن الزيادة تأتى نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، والتكالب على شراء الحديد، وارتفاع معدلات عمليات التخزين.

وأكدوا أن هناك ارتفاعا حالياً فى الطلب على الحديد، خاصة من تجار يقومون بتحميل كميات أكثر من المعتاد.

وقال مصدرمسئول بإحدى الشركات المنتجة، إن الزيادة قادمة لا محالة فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن تكلفة صهر الطن ارتفعت بقيمة 250 جنيهاً، بعد زيادة أسعار الكهرباء، وأشار إلى أن ارتفاعات أسعار المياه أيضاً رفعت تكلفة الطن بقيمة 50 جنيها.

وأوضح محمد السويفى، مدير مبيعات شركة العشرى للصلب، أنه من المتوقع أن ترفع الشركات أسعارها خلال يوليو المقبل، بما يتراوح بين 200 إلى 350 جنيهاً، وأشار إلى رواج حركة المبيعات حالياً.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركات ستلجأ للزيادة لتعويض أى زيادات قد تنتج عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن الزيادات ستتراوح بين 200 و 300 جنيه للطن، ليصل للمستهلك بنحو 13.2 ألف جنيه.

كما أوضح أن هناك ارتفاعا فى أسعار النولون بنحو 50 جنيهاً للطن، مع ثبات أسعار الخردة عالمياً، والتى تسجل نحو 360 دولاراً للطن، ونحو 440 دولار لطن خام «البيليت».

وقال محمود سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة أروميكس جروب، إن السوق يشهد شحاً فى البضاعة، وتأخراً فى التسليمات، ما يعنى اتجاه السوق للزيادة.

وأوضح وائل سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الفجر ستيل، أن الحديد المستورد من السعودية لا يزال يدخل السوق بكميات ضعيفة مقارنة بالاحتياجات.

ولفت إلى أن الرؤية ستتضح خلال أيام بشأن استيراد كميات إضافية من الحديد السعودى، واستوردت مصر 10 آلاف طن حديد سعودى خلال الفترة القليلة الماضية، شهدت إقبالا من المستهلكين.

ويصل متوسط سعر طن الحديد حالياً 13 ألف جنيه للتجار، ويصل للمستهلك عند مستويات 13 ألف و100 جنيه، و13 ألف و200 جنيه، مع ارتفاعات أسعار النولون، وتثبيت شركات الحديد أسعارها منذ مايو الماضى.

وأعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى منتصف الشهر الجارى، والمازوت إلى 3500 جنيه للطن، وزاد سعر لتر بنزين 92، ليصبح 6.75 جنيه، بدلاً من 5 جنيهات، وبنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه، وسعر لتر السولار إلى 5.5 جنيه.

