35.4 مليون دولار قيمة 42 صفقة استحواذ على شركات ناشئة بالشرق الأوسط

■ «الإمارات» الأولى.. و«مصر» تقتنص 830 ألف دولار ■ 45 % من الاستثمارات المنفذة بين 100 إلى 499 ألفًا ■ 500 startups يتصدر صناديق رأسمال المخاطر يليه «vision ventures» ■ الخدمات العامة واللوجسيتيات والتعليم قطاعات تحت المجهرمحمود جمالبلغ عدد صفقات الا

■ «الإمارات» الأولى.. و«مصر» تقتنص 830 ألف دولار

■ 45 % من الاستثمارات المنفذة بين 100 إلى 499 ألفًا

■ 500 startups يتصدر صناديق رأسمال المخاطر يليه «vision ventures»

■ الخدمات العامة واللوجسيتيات والتعليم قطاعات تحت المجهر



محمود جمال

بلغ عدد صفقات الاستحواذ التى تمت خلال الربع الأول من العام الحالى على شركات ناشئة فى 8 أسواق منها مصر، بمنطقة الشرق الأوسط 42 صفقة، بقيمة إجمالية 35.4 مليون دولار.

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد العالمى لتنمية الأعمال GEDI عن أكبر 5 دول، من حيث قيمة الصفقات، جاءت الإمارات فى المركز الأول 21 صفقة، بإجمالى استثمارات بلغت 31.4 مليون دولار.

احتلت الأردن المركز الثانى بعدد 4 صفقات، وإجمالى استثمارات 2.5 مليون دولار، وحلت مصر ثالثا 5 صفقات واستثمارات 830 ألف دولار، تلتها لبنان 3 صفقات واستثمارات 490 ألف دولار، أخيرا السعودية 6 صفقات، و265 ألف دولار.

أضاف أن أكبر العمليات التى شهدتها السوق المصرية هى استحواذ سامسونج على منصةkngine لحلول الذكاء الاصطناعى، باستثمارات 770 ألف دولار.

ذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات من 100 إلى 499 ألف دولار، مثلت %45 من حجم الصفقات المنفذة، و%28.5 للصفقات التى تراوحت قيمتها بين مليون وحتى 5 ملايين دولار، و%26.5 لتلك التى تقل عن 100 ألف، وتزيد عن 5 ملايين دولار.

بحسب تقرير آخر صادر عن موقع « menabytes » لإحصاءات رواد الأعمال، فإن أشهر 8 صناديق رأسمال مخاطر لعبت دورًا فعالا خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى، جلبوا استثمارات بقيمة 30.3 مليون دولار تمثل 86 % من إجمالى قيمة استثمارات صندوق 500 startups الأمريكى، الذى نفذ 5 صفقات فى أسواق مصر، والإمارات، والأردن.

وفى المركز الثانى، جاء صندوق « vision ventures » السعودى، ونفذ أيضا 5 صفقات فى أسواق المملكة، والإمارات، والأردن، تلاه صندوق «ومضة كابيتال« الإماراتى، 4 صفقات فى السوقين الإماراتية والأردنية.

جاء صندوق « techstars » الإماراتى فى المركز الرابع 3 صفقات فى الإمارات، أعقبه مجموعة جبار للإنترنت الإماراتية، بصفقتين فى الإمارات، و« shorooq » للاستثمارات الإماراتية بترتيب صفقتين فى الإمارات، ثم مجموعة هوريزون المالية السعودية بـصفقتين فى الإمارات والأردن، وأخيرا السعودية« INET» بصفقتين بالإمارات.

كما شهد الربع الأول استحواذ شركة كريم الإماراتية لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول على منصة «روند منيو» لحجز الأطعمة أون لاين، التى تقدم خدماتها فى مدينة دبى.

إلى جانب استحواذ منصة الإعلانات المبوبة «دوبيزل» على شركتى « EXPAT wheels » و« we wash any car » بدبى للتوسع فى نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة.

لفت إلى أن وجود 8 قطاعات اقتصادية واعدة، جذبت أنظار المستثمرين وصناديق رأسمال المخاطر، يتصدرها الخدمات العامة بنسبة %18.6 ، يليها الخدمات اللوجسيتية 9.3 %، ثم خدمات التعليم %4.6.

حصدت خدمات التجارة الإلكترونية المركز الرابع %13.9 ، أعقبها خدمات برامج السوفت وير %7.1 ، تبعها خدمات النقل %4.6 ، ثم الخدمات المالية %11.6 ، وأخيرا خدمات الميديا 4.6 %.

يذكر أن السوق المصرية تشهد رواجا ملحوظا فى دعم تطبيقات رواد الأعمال، ومطورى التطبيقات، منذ ثورة يناير 2011، على صعيد القطاعين الحكومى والخاص.

حصلت أكثر من شركة خلال الأعوام السابقة على تمويلات عربية وأجنبية كان آخرها شركة سويفل لتطبيقات النقل الجماعى، عبر المحمول، التى حصلت على 8 ملايين دولار، من تحالف يضم 7 صناديق استثمار عربية وأجنبية، أبرزها بيكوكابيتال الإماراتية، وسيليكون باديا الأردنية، وأرزان فى سى الكويتية، مقابل بيع حصة أقلية من أسهمها.

كما حصل موقع «وظف« لخدمات التوظيف أون لاين، مؤخرا على تمويلات بقيمة 6 ملايين دولار.