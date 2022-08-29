35 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«المرزوقى للثروة الحيوانية»

تتبنى شركة «المرزوقى» للثروة الحيوانية والزراعية خطة تطوير جديدة باستثمارات قرابة 35 مليون جنيه، لزيادة مساحة المزرعة الخاصة بها، واستيراد حوالى 150 بقرة هولندية وأمريكية، لمضاعفة إنتاج الألبان، وتوزيعها على الشركات العاملة فى صناعة الجبن.

يشار إلى أن الشركة بدأت تدشين المزرعة الخاصة بها العام الماضي، واستوردت نحو 50 بقرة هولندية وأمريكية، بمتوسط إنتاج للبقرة الواحدة يبلغ حوالى 30 كيلو لبن يوميا.

ووضعت الشركة خطة زمنية على مدار الثلاث أعوام المقبلين للانتهاء بشكل كامل من تطوير مزرعتها باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وأكد الدكتور عبد المجيد المرزوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن إجمالى إنتاح المزرعة حاليا من الألبان يبلغ نحو 360 طنا سنويا.

وأضاف المزروقى لـ«المال»، أن الخطة الجديدة شملت استيراد حوالى 150 بقرة للوصول إلى 200 بقرة حلاب داخل المزرعة، مضيفًا أنه مع الانتهاء من عملية التطوير سيقفز إجمالى إنتاج الألبان إلى 2000 طن سنويا.

وأشار إلى أنه جارٍ التوسع فى المساحة الإجمالية للمزرعة لتصل إلى 16 ألف متر مقارنة بحوالى 8400 متر حاليًّا، مضيفًا أن المزرعة تحتوى على محلب نصف آلي، وسيتم استيراد محلبيين آليين سعة المحلب الواحد 16 نقطة.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويره، بداية من زيادة معدلات إنتاجية رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

وأكد المرزوقى أن عددًا من الأبقار المتواجدة حاليًّا فى المزرعة تعرضت للنفوق، فى ظل عدم توافر الأمصال واللقاحات المستوردة من الخارج.

وتحتاج الأبقار المستوردة إلى طبيعة خاصة فى تربيتها، إذ يجب أن يخصص لها أماكن لعزل النافق.

وأوضح المرزوقي، أن العديد من المربين يعانون من أزمة تسويق الألبان للشركات الكبيرة والعاملة فى تصنيع الألبان والجبن، بسبب العراقيل التى تضعها تلك الشركات، وأبرزها طلب كميات كبيرة من الألبان لا تتماشى مع قدرات المزارع ذات الإنتاج المنخفض.

وتابع أن الأدوية المصرية المستخدمة فى علاج الأبقار المستوردة فاعليتها ضعيفة بنسبة حوالى %50 والأدوية المستوردة التى يمكن استخدامها غير متوفرة، وسعرها مرتفع محليًّا، مما يتسبب فى نفوق بعض رؤوس الأبقار بسبب عدم توافر الأدوية المستوردة.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بدعم منظومة الثروة الحيوانية أنقذت المنظومة من الانهيار، ودفع العديد من المربين إلى ضخ استثمارات جديدة فى هذه الصناعة.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، مستهدفة بذلك توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.

وطالب المرزوقى بدعم أسعار الأعلاف بعد الارتفاع الجنونى الذى تشهده حاليًّا، بالإضافة إلى متابعة أسعار وجودة اللقاحات المستوردة من الخارج.

كما طالب بعدم تأخير توفير وتقديم اللقاحات للمزارع العاملة فى مجال الثروة الحيوانية، خاصة أن تأخر اللقاحات يؤثر على الأبقار المستوردة لاحتياجها إلى التحصينات أولًا بأول.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت بتكليفات من الرئيس السيسى تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل قطاع الثروة الحيوانية والعاملين به بفائدة ميسرة.

وتحرص الحكومة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.

محمد فتحى