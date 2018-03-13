35 مليار جنيه مبيعات 18 مليون جهاز محمول في مصر سنويًا

‎ محمود جمال قدر كريم مسرة مدير الإدارة التجارية وخدمة العملاء بشركة GFK للأبحاث التسويقية، مبيعات الهواتف المحمولة في مصر بنحو 18 مليون جهاز سنويا، بقيمه تتراوح بين 30 و35 مليار جنيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته…

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محمود جمال

قدر كريم مسرة مدير الإدارة التجارية وخدمة العملاء بشركة GFK للأبحاث التسويقية، مبيعات الهواتف المحمولة في مصر بنحو 18 مليون جهاز سنويا، بقيمه تتراوح بين 30 و35 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة جوميا لخدمات التسوق الإلكتروني اليوم للإعلان عن تفاصيل أسبوع جوميا للموبايلات خلال الفترة من 18 إلي 25 مارس.

وقال مسرة إن إجمالي مبيعات الهواتف عالميا خلال العام الماضي وصل إلي 1.5 مليار هاتف، موضحا أن مبيعات المحمول في مصر شهدت تراجعا خلال 2017، بنسبة بلغت 6% بسبب تعويم الجنيه.

وأكد أن 50% من مبيعات السمارت فون محليا يقل سعرها عن ألفي جنيه، وهناك اهتمام متزايد من المستهلكين علي شراء الهواتف ذات الكاميرات الخلفية 8 ميجابيكسل و5 ميجا للأمامية.

وأضاف أن نسبة تواجد سامسونج بالأسواق تصل إلى 88% و83% لهواوي و14% لأبل و44% لأوبو و60% لينوفو، و11% شياومي و60% لإنفينيكس و55% لتكنوموبايل.