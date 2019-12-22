35 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات خلال 2019 بزيادة 25%

استثمارات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ارتفعت من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 25 %، وفق مستشارة وزير الاتصالات

قالت جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي مصر، إن استثمارات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ارتفعت من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 25 %

جاء ذلك في كلمتها نيابة عن وزير الاتصالات عمرو طلعت خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي الأحد.

الاتصالات: حجم صادرات القطاع ارتفاع هذا العام

وأوضحت أن حجم صادرات القطاع ارتفع من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار خلال 2019 بزيادة 12.5٪.

وقالت إن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا حقق أعلى نمواً في قطاعات الدولة من 80 مليار جنيه إلى 93 مليار جنيه، بنسبة 16 ٪.

وتابعت، جلستان، أن مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي ارتفع من 3.2 إلى 4 ٪.

التخطيط تنتهي من تطوير 231 مركزاً تكنولوجياً

فيما قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن الوزارة انتهت من تطوير 231 مركزاً تكنولوجياً حتى الآن ضمن برنامج الإصلاح الإداري والتحول الرقمي.

وأضافت في كلمة بالمؤتمر، أنه من المستهدف الانتهاء من 300 مركز تكنولوجي بنهاية يونيو2020.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم بذلك توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة سريعة ومتكاملة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاديات الرقمية يمكن أن يساهم في الناتج القومي المحلي بنسبة تتراوح من 6 إلى 8% عن المستويات الحالية.

وأضاف معيط، في كلمته أن 93% من المواطنين يستخدمون الهواتف المحمولة، 49% يستخدمون الإنترنت.

وتابع: “بينما 58% يفضلون استخدام الآليات الرقمية، وهناك 33% من المواطنين لديهم حساب مصرفي”.

ولفت معيط إلى أن التحول الرقمي أصبح واقعا ملموسا، حسبما أظهرت المؤشرات السابقة.

واستدرك: “لكن هذا التطور يفرض تحديات، وبالتالي لابد من التعامل معها لتلبية متطلبات هذا التحول”.

وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة لأوجه الاقتصاد الرقمي، ونعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية.