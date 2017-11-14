35 شركة مصرية تزور بريطانيا لعرض الفرص الاستثمارية

بخصوص 43 مليار دولار جاهزة للدخول الى السوق المحلية خلال 10 سنوات سمر السيد وهاجر عمران قال بيان صحفى صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، إن وفد من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "بيبا" جزءًا أساسيًا من الأعمال بخصوص موجة جديدة من الاستثمار البريطاني في مصر، مع إعطاء تركيز خاص لقطاعات الطاقة

بخصوص 43 مليار دولار جاهزة للدخول الى السوق المحلية خلال 10 سنوات



سمر السيد وهاجر عمران



قال بيان صحفى صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، إن وفد من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال “بيبا” جزءًا أساسيًا من الأعمال بخصوص موجة جديدة من الاستثمار البريطاني في مصر، مع إعطاء تركيز خاص لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية.

وأوضح السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسون أن “نجاح هذه الزيارة قد أظهر قصة عظيمة لمصر الآن والتي عليها أن ترويها لتبين طموحها في الإصلاح المنشود. إننا الآن أمام موجة جديدة من الأعمال التجارية البريطانية في مصر يبلغ قدرها 43 مليار دولار من الاستثمار البريطاني الجاهزين بالفعل خلال العشر سنوات الحالية، خاصة في الطاقة والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية.

وأضاف “كما أظهر هذا التعاون التجاري بين مصر وبريطانيا –في الوقت الذي نعمل فيه على إصلاح المناخ التجاري – أن خلق فرص عمل في القطاع الخاص يمكن أن يسمح هذه المرة لجميع المصريين بالمشاركة في الاستفادة من النمو الاقتصادي.

وترأس الوفد المصري خمسون من رجال الأعمال المصريين من 35 شركة، ونظمه خالد نصير -رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال “بيبا”.

واصطحب سير جيفري دونالدسون -مبعوث بريطانيا التجاري في مصر -الوفد إلى أبردين وبلفاست ولندن حيث حضروا ندوات تدور حول تعزيز التجارة والاستثمار بين كلٍ من مصر والمملكة المتحدة. علاوة على ذلك، أتاح البرنامج منصة تواصل ممتازة للمبعوثين المصريين والمستثمرين البريطانيين من أجل مناقشة فرص توسيع الأعمال والشراكة الاستثمارية فضلًا عن تبادل الخبرات.



وقد ضم الوفد رئيس البورصة المصرية “محمد فريد” ونائب المدير التنفيذي للإنتاج في الهيئة المصرية العامة للبترول “نبيل صلاح” ومدير الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية “عاطر حنورة” ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “خالد عباس”. كما ساعد الوفد أوليفر ريتشارد -المدير الإقليمي لشمال أفريقيا في قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة.