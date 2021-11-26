35 سفيراً يزورون البر الغربي ويشيدون بروعة مقبرة الملكة نفرتاري

حرص 35 سفيراً من مختلف دول العالم في القاهرة، الذين شاركوا في حضور فعالية “الأقصر.. طريق الكباش”، على زيارة البر الغربي وما يحتويه من مقابر ملكية متفردة، لا سيما تلك الخاصة بالملكة نفرتاري.







وأكد السفراء أن مشاهدتهم خلال الفعالية أمس للفيلم التسجيلي الذي يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها الأقصر، خلق لديهم اهتماما وشغفا كبيرا بزيارة الأماكن الأثرية بها، لا سيما مقبرة الملكة نفرتاري، والتعرف عليها عن قرب؛ وأبدوا انبهارهم الشديد بروعة هذه المقبرة، وبما تحتويه من مناظر ذات الوان زاهية.

وأشار السفراء إلى أن هذه المقبرة تعد واحدة من أجمل المقابر الفرعونية الأثرية التى زاروها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم من داخل المقبرة.