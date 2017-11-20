35 بالمئة زيادة في أصول الأهلي الكويتي- مصر

هبة حامد: شهدت إجمالي أصول البنك الأهلى الكويتى - مصر، زيادة ملحوظة بنسبة 35%، خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة عام 2016 لتصل إلى 20.2 مليار جنيه، كما زادت إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء 46%، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه. وشهدت ودائع العملاء نموا ملحوظا بنسبة 38%، ل



هبة حامد:



شهدت إجمالي أصول البنك الأهلى الكويتى – مصر، زيادة ملحوظة بنسبة 35%، خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة عام 2016 لتصل إلى 20.2 مليار جنيه، كما زادت إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء 46%، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه. وشهدت ودائع العملاء نموا ملحوظا بنسبة 38%، لتصل إلي 17 مليار جنيه.

قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للبنك، إن البنك يشهد تقدما ملحوظا في نتائجه، محققا صافي أرباح بعد الضرائب 240 مليون جنيه، ما يعكس النمو المطرد في حجم أعماله.

وأضاف أن إستراتيجية البنك بعيدة المدى ترتكز على عدة محاور، أهمها نمو محفظة القروض، وودائع العملاء، وتطوير الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى طرح منتجات بنكية وحلول مالية مبتكرة للعملاء.

يذكر أن البنك الأهلي الكويتي – مصر بصدد طرح باقة من المنتجات الجديدة والعديد من المزايا الأخرى، التي تستهدف فئات جديدة من العملاء.

كما قام هذا العام بطرح أوعية إدخارية جديدة بالعملة المحلية، ليوفر اختيارات متعددة للإدخار وطرق دفع تلبى احتياجات العملاء، منها حساب الإدخار ذو العائد المتغير بعائد يصل إلى 15.50%، ودورية صرف شهرية، كما تم طرح الحسابات الجارية ذات العائد

طبقا لنظام الشرائح، والتي تضمن معدلات عائد مرتفعة للعملاء، وشهادات الادخار ذات العائد المتغير، يصل إلي 19%.

كما أعلن إطلاق تطبيق ABK Wallet لدفع وتحويل الأموال عبر المحمول، بالتعاون مع شركة “ماستر كارد”.

