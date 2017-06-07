35% ارتفاعا في تدفقات الأموال على الأسواق الناشئة

خالد بدر الدينأعلن معهد التمويل الدولي IIF إن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تصل إلى 970 مليار دولار هذا العام بزيادة قدرها 35 % عن نفس التدفقات خلال العام الماضى .وذكرت وكالة رويترز إن توقعت تقرير معهد IIF تأتي بعد الأداء القوي الذى سجلته الأسواق ال

خالد بدر الدين

أعلن معهد التمويل الدولي IIF إن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تصل إلى 970 مليار دولار هذا العام بزيادة قدرها 35 % عن نفس التدفقات خلال العام الماضى .

وذكرت وكالة رويترز إن توقعت تقرير معهد IIF تأتي بعد الأداء القوي الذى سجلته الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام الجارى الذي شهد أقوى تدفقات من المحافظ منذ عام 2014 حيث من المتوقع أن تزداد بحوالى 290 مليار دولار عن تقديراتها السابقة منذ 4 شهور فقط والتي صدرت بعد وقت قصير من تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة عندما اعتبر المعهد إجراءات حمائية أمريكية محتملة كأكبر تهديد لنمو تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة.

ويتوقع المعهد أن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة سترتفع بمقدار 252 مليار دولار هذا العام عن العام الماضى لتصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2018 لتكون المرة الاولى التي تتخطى فيها ذلك المستوى منذ حوالى 3 سنوات بينما كانت التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين قد هبطت في 2015 إلى أدنى مستوى منذ12 عاما.

وجاء فى تقرير معهد IIF أن التدفقات الرأسمالية من المقيمين إلى خارج الأسواق الناشئة ستبلغ 892 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 141 مليون دولار عن عام 2016 وأنها ستواصل التراجع في العام القادم .

وفي العام الماضي ارتفعت التدفقات من الصين وحدها التي تتصدر اقتصادات الأسواق الناشئة في تدفقات رؤوس الأموال المغادرة للأسواق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 725 مليار دولار.