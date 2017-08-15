349 مليون جنيه أقساط gig لتأمينات الحياة التكافلى

الشركة حققت 90 مليونا بفرع الطبى و25 مليونا بالتأمين المصرفى مروة عبد النبى : كشف رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة "gig" لتأمينات الحياة التكافلى، عن تحقيق شركته أقساطا تأمينية، 349 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 449 مليونا للعام السابق عليه، بانخفاض 100 مليون جنيه بنسبة 28.7%. وأكد

الشركة حققت 90 مليونا بفرع الطبى و25 مليونا بالتأمين المصرفى

مروة عبد النبى :

كشف رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة التكافلى، عن تحقيق شركته أقساطا تأمينية، 349 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 449 مليونا للعام السابق عليه، بانخفاض 100 مليون جنيه بنسبة 28.7%.

وأكد أن شركته حققت 90 مليون جنيه بفرع التأمين الطبى بنهاية العام المالى الماضى، لافتا إلى أنها تتعامل مع شركتى “جلوب ميد” والأهلى ” للرعاية الطبية.

وأشار إلى أن الشركة لديها منتج طبي فردي قائم يغطي العميل على مستوى العالم، سيتم البدء في تفعيله خلال الشهور القليلة المقبلة، ويتم التفاوض بشأنه مع أكثر من معيد تأمين للحصول على أفضل الشروط.

وأوضح أن التأمين البنكى منفردا حقق 25 مليون جنيه، أقساطا تأمينية، وذلك بعد التوقيع مع كل من بنك عوده وأبو ظبي الإسلامي وبنك مصر (فروع المعاملات الإسلامية) وبنك “NBK” الكويتى .

ولفت إلى أن شركته حققت أرباحا 16.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، علاوة على بلوغ حجم الاستثمارات لـ300 مليون جنيه .

وقال إنه تم الاستقرار والإبقاء على اسم “gig” كاسم وشعار فى نفس الوقت، للتعبير عن الموقف التنافسى للمجموعة كأكبر شركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا بمايزيد عن 11 بلد وأكثر من 22شركة بالمنطقة.