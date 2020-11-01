347.2 جنيه نصيب الفرد من التأمين في مصر

بلغ نصيب الفرد من التأمين، في مصر، 347.2 جنيه، بنهاية 2019 ، موزعة بواقع 151.2 جنيه ، تمثل نصيبه من تأمين الحياة، مقابل 196 جنيه، في تأمين الممتلكات.

ومن المعروف أن نشاط التأمين يختلف عن التأمينات الإجتماعية، فالأول يُقصد به التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين، سواء التابعة للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، وتخضع ولاية هذه الشركات، للهيئة العامة للرقابة المالية، أما التأمينات الإجتماعية، فهي حزمة التغطيات التي تقدمها الدولة لكافة الأفراد الذين لديهم رقم تأميني، وتخضع لإشراف وولاية وزارة التضامن الإجتماعي.

ووفقًا لبيانات إحصائية، حصلت ” المال” علي نسخة منها، بلبغ متوسط معدل النمو بشركات التأمين– سواء في الحياة او الممتلكات- 18% بنهاية 2019 ، وبلغ معدل نمو نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، أو ما تُعرف بتأمين الأشخاص 20%، مقابل 15% هي معدل نمو شركات تأمين الممتلكات.

وتوجد في مصر 38 شركة تأمين، منها 13 شركة تعمل في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال، مقابل 25 شركة، تزاول نشاط التأمينات العامة، أو تأمين الممتلكات والمسئوليات، بالإضافة الي جمعية واحدة تمارس نشاط التأمين التعاوني، ويصل عدد فروع شركات التأمين العاملة في مصر، بما فيها جمعية التأمين التعاوني 4200 فرع.

وتعمل في مصر 82 شركة وساطة تأمين مباشر، بخلاف 9 شركات تزاول نشاط الوساطة في إعادة التأمين، بخلاف 14 الف وسيط فردي.

ويبلغ عدد المشولين بتغطيات التأمين– سواء في الحياة أو الممتلكات- 15 مليون عميل، مشمولين بحماية من صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، في حالة إفلاس أو شطب اي شركة تأمين ينضوون لظلة تغطياتها.

في سياق متصل، بلغت ربحية النشاط التأميني، علي مستوي كافة الشركات سواء في الحياة أو الممتلكات، 4.7 مليار جنيه، بنهاية 2019 ، منها 1.93 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأرباح، مقابل 2.8 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

ومن المعروف أن ربحية شركات التأمين، تنقسم لقسمين، أولها ربحية فنية، وهي ما تُعرف بفائض الإكتتاب التأميني، وهي الناتج عن الفارق بين الأقساط المُحصلة والتعويضات المُسددة، والنوع الثاني، هو ربحية النشاط، وتتضمن فائض أو عجز الإكتتاب التأميني، مضافًا إليها عوائد استثمار، أموال حملة الوثائق، أو الأقساط التي يتم تحصيلها من العملاء.