345 مليون دولار قيمة محفظة الوكالة الأمريكية لمشروعات التنمية الاقتصادية فى مصر

كشفت لورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الاقتصادية لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» أن قيمة محفظة برامج التنمية الاقتصادية التى نفذتها مع مصر خلال السنوات الأخيرة بلغت نحو 345 مليون دولار.

وأضافت «جونزاليز» أن مجالات البرامج التى تعمل الوكالة على تنفيذها فى السوق المحلية تتمثل فى دعم القطاع الخاص فى التجارة وريادة الأعمال، وأيضًا مساعدة المزارعين المصريين على تصدير مزيد من السلع لأسواق الولايات المتحدة والخليج والقارة الأوروبية، وتزويدهم بمهارات لفتح أخرى تصديرية جديدة.

وقالت إن أحدث برامج التعاون المشتركة مع مصر تركز على زيادة الاستفادة من القوى العاملة عبر تحسين مناهج المدارس الحكومية المهنية والفنية لربطها باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن وضع قنوات اتصال مباشرة بين الطلبة والشركات لتوفير فرص وظيفية مباشرة عقب التخرج.

وتابعت لورا جونزاليز أن الوكالة تعمل أيضًا مع المزارعين المصريين بمنطقة الدلتا فى برنامج لمساعدتهم على بيع مزيد من الخضراوات والفواكه، وتحسين جودة محاصيلهم، وزيادة المساحات المزروعة من القمح.

ونوهت إلى أن إجمالى محفظة التنمية الاقتصادية تختلف عن التمويلات التى تخصصها الوكالة سنويًا لمصر، والبالغة 250 مليون دولار، وتغطى قطاعات كالتعليم الفنى والعالي.

وكشفت أن الوكالة تتناقش عن قرب لتمويل مشروعات لدعم الطاقة النظيفة والتى تعد مكملة للهيدروجين الأخضر.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية سجلت نحو مليار دولار منذ 2014 وحتى مايو الماضي، وشملت مشروعات فى مجالات التعليم الأساسى والعالى والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والسياحة والزراعة.

وأفادت تقارير صحفية بأن جهود التعاون الإنمائى الجارى بين الوكالة ومصر تتضمن تنفيذ 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفنى فى مختلف القطاعات.

كما يجرى تنفيذ 41 مشروعًا فى مجالات عدة، على رأسها التعليم والتنمية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة فى القطاعات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة.