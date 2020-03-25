3434 وفاة.. إسبانيا تتخطى الصين في عدد ضحايا «كورونا»

أعلنت سلطات الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 47610 إصابات، بزيادة قدرها 7937 حالة مما كانت عليه يوم أمس الثلاثاء.

ووفقا لما ذكرته “سبوتنيك” فإنه وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية في إفادة صحفية، ارتفع عدد الوفيات بمرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا ، إلى 3434 وفاة، بعد زيادة، في يوم واحد، وقدرها 738 حالة.

وبذلك تتجاوز إسبانيا عدد الوفيات الذي سجلته الصين والبالغ 3281 حالة وفاة، وتصبح ثاني أكثر البلدان تسجيلًا للوفيات بالفيروس بعد إيطاليا التي سجلت 6820 حالة وفاة.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 420 ألف إصابة، ونحو 19 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض “كوفيد 19” انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 69 ألفًا في إيطاليا و54 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.