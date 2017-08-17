340 مليون جنيه صافي ربح سوديك في النصف الأول من 2017

بدور ابراهيمأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" عن نتائجها المالية المُجمّعة خلال النصف الأول من العام والمنتهي في 30 يونيو 2017.وتضمنت النتائج وفق بيان صادر عن "سوديك"إجمالي إيرادات النشاط التي تصل إلى 1173 مليون جنيه، بنمو 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،



بدور ابراهيم

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” عن نتائجها المالية المُجمّعة خلال النصف الأول من العام والمنتهي في 30 يونيو 2017.

وتضمنت النتائج وفق بيان صادر عن “سوديك”إجمالي إيرادات النشاط التي تصل إلى 1173 مليون جنيه، بنمو 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وصافي الربح340 مليون جنيه، بنمو 130% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بهامش صافي 29%

وقامت سوديك بتسليم 614 وحدة في 8 مشروعات خلال النصف الأول من العام بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بـ 302 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتمثل هذه الزيادة في عمليات التسليم زيادة بنسبة 103% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت مساهمة الوحدات التي تم تسليمها في “ايستاون ريزيدانسيز”، و”وستاون ريزيدانسيز “، إلى 63% و30% علي التوالي.

وبلغت إيرادات النشاط 1173 مليون جنيه، بنمو قدره 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء إرتفاع الإيرادات نتيجة التسليمات بمشروعي “ايستاون ريزيدانسيز”، و”ويستاون ريزيدانسيز”/ بالأخص حيث تمثل نسبة مساهمة كل مشروع منهما من قيمة الوحدات التي تم تسليمها 54% و29% على التوالي.

من ناحية أخرى، جاء هامش إجمالي الربح مرتفعاً عند مستوى 37% متأثراً بعمليات التسليم في المراحل المتقدمة من مشروع إستاون.

وخلال النصف الأول من العام، تضاعفت أرباح النشاط لتصل إلى 325 مليون جنيه بنسبة زيادة 100%، مقارنة بـ 162 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت هوامش أرباح التشغيل إلى 28% بتحسن قدره 173 نقطة أساس، حيث تفوق نمو الإيرادات على نمو مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية. حقق صافي الربح نمواً بنسبة 130% ليصل إلى 340 مليون جنيه، مقارنة بـ 148 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل هامش صافي الربح إلى 29%، مقارنة بنسبة24 % خلال نفس الفترة من العام الماضي. وصلت نسبة الديون المصرفية لحقوق الملكية إلى 0.32x بينما بلغ رصيد الديون المصرفية المستحقة 1.3 مليار جنيه مصري، وتراجع رصيد التزامات الأراضي، حيث تواصل الشركة سداد الدفعات المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل منظم. ففي 30 يونيو 2017، وصل رصيد التزامات الأراضي مستحقة السداد للهيئة إلى 1.2 مليار جنيه.

بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 3 مليار جنيه مصري بزيادة نسبتها 18% مقارنة بنهاية العام المالي 2016.

كما قامت الشركة بشراء أذون خزانة بجزء كبير من هذه الأرصدة لتحقيق عوائد أكبر عليها، كما وصل رصيد أوراق القبض إلى 9.9 مليار جنيه في 30 يونيو2017، بينما بلغت نسبة التعثر 3.5% فقط. بلغ رصيد الدفعات المقدمة من العملاء إلى 13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2017. ويمثل هذا الرصيد قيمة الوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت الإنشاء علي ان يتم تسليمها خلال السنوات القادمة.

** العمليات التشغيلية

بلغ صافي المبيعات المتعاقد عليها خلال الستة أشهر الأولى من العام 2 مليار جنيه بنسبة زيادة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والشركة في سبيلها لتحقيق أهدافها البيعية لهذا العام للوصول بصافي المبيعات المتعاقد عليها إلى 5.6 مليار جنية مصري.

وتم بيع 567 وحدة خلال العام الحالي، مقابل 524 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 8%، وإنخفضت نسبة إلغاءات المبيعات لتصل الي 4% مقارنة بنسبة 8% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في اسم سوديك واستمرار الطلب المرتفع على مشروعاتها. ارتفع رصيد المتحصلات النقدية خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 33% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 1.35 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي.

** ثمار استراتيجة طموحة

من جانبه، قال ماجد شريف- العضو المنتدب لشركة سوديك على النتائج المالية والتشغيلية للشركة: «تجني سوديك اليوم ثمار استراتيجيتها الطموحة في زيادة محفظة الأراضي التي في حوزتها، وهي الاستراتيجية التي بدأنا في تنفيذها منذ عام 2014. وقد أتاح لنا ذلك تحقيق نمو مُطّرد وإيرادات وأرباح استثنائية. وخلال الربع الثاني من العام، واصلت المبيعات نموها، حيث شهد هذا الربع إطلاق سكاي كوندوز، وهي مجموعة من العمارات السكنية داخل مشروع فيليت الذي لاقى اقبالاً كبيراً من عملائنا”

وأضاف “نتطلع خلال النصف الثاني من العام لإطلاق سوديك ايست، ومشروع الشراكة مع شركة هليوبوليس الجديدة بشرق القاهرة.

تُعد سوديك من أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بتطوير عدد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة على جوائز متعددة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب الإدارية. يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز (OCDI.CA).