340 مليار جنيه حصيلة «البنك الأهلي» من شهادة 18%

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% ارتفعت إلى 340 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن.

وطرحا بنكا الأهلي المصري ومصر ،في 21 مارس الماضي ،شهادات ذات عائد ثابت 18% يصرف عائدها شهريا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس “1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25% ، 10.25% ، و9.75% على الترتيب كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% بنهاية مارس 2022، مقابل 7.2% بنهاية فبراير 2022.