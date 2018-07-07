34 سفينة إجمالى الحركة بموانئ شرق وغرب بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 34 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفين

أمانى العزازى





أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 34 سفينة.





فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.





ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.





كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد بالميناء 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.





وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.









































