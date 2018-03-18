34 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن -اليوم الأحد- بلغت 34.وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 4 سفن وخروج 5، وموجود على الأرصفة 3، ومن المنتظر دخول 3 أخريات.من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 أخريات، وموجود

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن -اليوم الأحد- بلغت 34.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 4 سفن وخروج 5، وموجود على الأرصفة 3، ومن المنتظر دخول 3 أخريات.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 أخريات، وموجود على الأرصفة 3، ومن المنتظر دخول اثنتان.

وسجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، وخروج واحدة، وموجود على الأرصفة اثنتين، ومن المنتظر دخول أخرتين.

وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.