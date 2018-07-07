34 % زيادة فى عقود التأجير التمويلى نهاية الربع الأول

أحمد الدسوقىقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، السبت، إن عقود التأجير التمويلى ارتفعت بنسبة 34% نهاية الربع الأول من 2018 ، لتصل إلى 7.5 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.وأشارت فى أحدث تقاريرها، إلى أن عدد عقود التأجير التمويلى تراجع إلى 408 عقداً نهاية الربع

أحمد الدسوقى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، السبت، إن عقود التأجير التمويلى ارتفعت بنسبة 34% نهاية الربع الأول من 2018 ، لتصل إلى 7.5 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشارت فى أحدث تقاريرها، إلى أن عدد عقود التأجير التمويلى تراجع إلى 408 عقداً نهاية الربع الاول من 2018، مقابل 476 عقداً خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

ولفتت إلى أن عدد الشركات المقيدة بالقطاع ارتفع إلى 226 شركة نهاية الربع الأول من 2018 منها 27 شركة نشطة، مقابل 224 شركة بينها 22 شركة نشطة نهاية الربع الأول من 2017 .



