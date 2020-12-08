34 ألف طن إمدادات السولار للسوق المحلية يوميا

كشف مسئول رفيع المستوى بقطاع البترول، عن حجم الإمدادات اليومية التى يتم توريدها من السولار بكل أنواعه للسوق المحلى، خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أن معدلات الضخ اليومى تبلغ حاليا نحو 34 ألف طن يوميا.

وأكد المسئول فى تصريحاته لـ«المال» توافر مخزون أمن من السولار والمشتقات البترولية بشكل عام تكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للسوق المحلية.

وأشار المسئول إلى ارتفاع حجم الإنتاج المحلى من السولار، لاسيما عقب تشغيل مشروعات التكرير الجديدة، وكان آخرها مشروع الشركة المصرية للتكرير فى مسطرد.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح مؤخرًا مشروع الشركة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة، والذى يعد واحدًا من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول، وأكثرها تقدما على المستوى التكنولوجى فى مصر وأفريقيا، باستثمارات 70 مليار جنيه، توازى 4.3 مليار دولار.

ويبلغ إجمالى إنتاج المشروع حوالى 4.7 مليون طن سنويا، تشمل حوالى 2.3 مليون طن سولار مطابق للمواصفات الأوروبية (يورو 5)، أى قرابة %30 – %40 من واردات السولار الحالية.

وينتج المشروع 700 ألف طن بنزين، و600 ألف طن من وقود الطائرات، و79 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤخرًا أن استراتيجية تطوير قطاع التكرير وزيادة طاقته الإنتاجية ساهمت فى خفض قيمة فاتورة استيراد مصر من البنزين والسولار بنحو 48 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة البترول تراجعت واردات مصر من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016، بقيمة 72 مليار جنيه إلى 3.5 مليون طن خلال 2020 بقيمة 24 مليار جنيه.

وعلى صعيد متصل، أكد المسئول أن قطاع البترول وشركاته تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات التكرير الجديدة، التى ستساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين خلال عام 2023.

يشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد استكمال تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة، بإجمالى إستثمارات يتجاوز 90 مليار جنيه، تضيف فى مجملها ما يقارب 5 ملايين طن منتجات بترولية سنويا.

ولفت المسئول إلى أن مشروعات التكرير الجارى العمل فى تنفيذها، سترفع من معدلات الإنتاج المحلى من السولار ومختلف المشتقات، الأمر الذى سينعكس على حجم الواردات بالتراجع، تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال 2023.