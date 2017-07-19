سيــارات

34 ألف جنيه أقل راتب لشراء فورد فيوجن بالتقسيط

أحمد شوقىيصل الحد الأدنى لراتب من يرغب فى تقسيط أقل فئة من السيارة فورد فيوجن Trend إلى 34,6 ألف جنيه؛ وفقًا لاشتراطات البنك المركزى؛ التى تشترط عدم تجاوز القسط نسبة 35% من الدخل المثبت رسميًا، ويرتفع الراتب إلى 38,5 ألف جنيه لتقسيط الفئة الثانية Sport، وإلى 42,7 الف جنيه للفئة الثالثة Titanim؛ و4
19 يوليو، 2017 19 يوليو، 2017

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أحمد شوقى

يصل الحد الأدنى لراتب من يرغب فى تقسيط أقل فئة من السيارة فورد فيوجن Trend إلى 34,6 ألف جنيه؛ وفقًا لاشتراطات البنك المركزى؛ التى تشترط عدم تجاوز القسط نسبة 35% من الدخل المثبت رسميًا، ويرتفع الراتب إلى 38,5 ألف جنيه لتقسيط الفئة الثانية Sport، وإلى 42,7 الف جنيه للفئة الثالثة Titanim؛ و43,6 ألف جنيه للفئة الأعلى H/B Titanim.

ويقدر الحد الأدنى للراتب المطلوب لشراء فورد فاكاس H/B Base بـ 18,6 ألف جنيه؛ فيما يصل للفئة الـ Base إلى 18,9 الف جنيه؛ وفئة الـ H/B Trend إلى 20,8 ألف جنيه؛ وفئة الـ Trend إلى 21,1 ألف. ويبلغ الراتب المطلوب لاقتناء الفئة H/B Sport نحو 22,9 ألف جنيه؛ فيما يبلغ الدخل اللازم لشراء فئة الـ Sport إلى 23,1 ألف؛ ثم يرتفع لفئة الـ H/B Titanim إلى 25,3 ألف جنيه وفئة الـ Titanim إلى 25,7 ألف جنيه.

ولاقتناء فورد كوجا Trend؛ يجب ألا يقل الراتب عن 34,3 الف جنيه؛ ويرتفع الراتب إلى 38,4 الف لاقتناء الفئة Sport من السيارة؛ وإلى 42,6 ألف جنيه لاقتناء الفئة Titanim.

ويقدر الحد الأدنى للراتب اللازم لشراء فورد ايكو سبورت Trend Base بـ 23 ألف جنيه؛ ويرتفع إلى 25 ألف لاقتناء الفئة Titanim؛ فيما بلغ المرتب المطلوب لاقتناء فورد فيستا M/T نحو 14,4 ألف جنيه.

ويصل الراتب الأدنى لشراء الفئة الـ Base من جراند سى ماكس إلى 29,5 ألف جنيه وترتفع إلى 31,4 الف جنيه للفئة F/O، وإلى 35 ألف للفئة الـ H/L.

ويوضح الجدول التالى الأقساط الشهرى المطلوبة لشراء سيارت فورد المختلفة وكذلك الحد الأدنى للراتب الشهرى.

الطراز

الفئة

القسط الشهري

الحد الأدني للراتب الشهري

فوكاس

H/B Base   

6514

18611

Base

6626

18931

H/B Trend

7277

20791

Trend

7390

21114

H/B Sport

7973

22780

Sport

8086

23102

H/B Titanim

8872

25348

Titanim

8984

25668

فيوجن

Trend

12129

34654

Sport

13476

38502

Titanim

14936

42674

H/B Titanim

15273

43637

كوجا

Trend

12016

34331

Sport

13454

38440

Titanim

14914

42611

إيكو سبورت

Trend Base

8041

22974

Titanim

8737

24962

فيستا

M/T

5054

14440

جراند سي ماكس

Base

10332

29520

F/O

11006

31445

H/L

12241

34974

ويشتكى التجار وأصحاب المعارض من ركود حركة المبيعات؛ فى ظل تشدد القطاع المصرفى فى منح القروض للعملاء؛ مما يؤدى إلى رفض كثير من الطلبات التى يتقدمون بها؛ وقد وصلت نسبة الرفض ببعض البنوك إلى اكثر من 80% لعدم ملاءمة العميل للشروط التى وضعها البنك المركزى؛ وفق بعض التجار.

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