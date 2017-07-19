34 ألف جنيه أقل راتب لشراء فورد فيوجن بالتقسيط

أحمد شوقىيصل الحد الأدنى لراتب من يرغب فى تقسيط أقل فئة من السيارة فورد فيوجن Trend إلى 34,6 ألف جنيه؛ وفقًا لاشتراطات البنك المركزى؛ التى تشترط عدم تجاوز القسط نسبة 35% من الدخل المثبت رسميًا، ويرتفع الراتب إلى 38,5 ألف جنيه لتقسيط الفئة الثانية Sport، وإلى 42,7 الف جنيه للفئة الثالثة Titanim؛ و4

أحمد شوقى

يصل الحد الأدنى لراتب من يرغب فى تقسيط أقل فئة من السيارة فورد فيوجن Trend إلى 34,6 ألف جنيه؛ وفقًا لاشتراطات البنك المركزى؛ التى تشترط عدم تجاوز القسط نسبة 35% من الدخل المثبت رسميًا، ويرتفع الراتب إلى 38,5 ألف جنيه لتقسيط الفئة الثانية Sport، وإلى 42,7 الف جنيه للفئة الثالثة Titanim؛ و43,6 ألف جنيه للفئة الأعلى H/B Titanim.

ويقدر الحد الأدنى للراتب المطلوب لشراء فورد فاكاس H/B Base بـ 18,6 ألف جنيه؛ فيما يصل للفئة الـ Base إلى 18,9 الف جنيه؛ وفئة الـ H/B Trend إلى 20,8 ألف جنيه؛ وفئة الـ Trend إلى 21,1 ألف. ويبلغ الراتب المطلوب لاقتناء الفئة H/B Sport نحو 22,9 ألف جنيه؛ فيما يبلغ الدخل اللازم لشراء فئة الـ Sport إلى 23,1 ألف؛ ثم يرتفع لفئة الـ H/B Titanim إلى 25,3 ألف جنيه وفئة الـ Titanim إلى 25,7 ألف جنيه.

ولاقتناء فورد كوجا Trend؛ يجب ألا يقل الراتب عن 34,3 الف جنيه؛ ويرتفع الراتب إلى 38,4 الف لاقتناء الفئة Sport من السيارة؛ وإلى 42,6 ألف جنيه لاقتناء الفئة Titanim.

ويقدر الحد الأدنى للراتب اللازم لشراء فورد ايكو سبورت Trend Base بـ 23 ألف جنيه؛ ويرتفع إلى 25 ألف لاقتناء الفئة Titanim؛ فيما بلغ المرتب المطلوب لاقتناء فورد فيستا M/T نحو 14,4 ألف جنيه.

ويصل الراتب الأدنى لشراء الفئة الـ Base من جراند سى ماكس إلى 29,5 ألف جنيه وترتفع إلى 31,4 الف جنيه للفئة F/O، وإلى 35 ألف للفئة الـ H/L.

ويوضح الجدول التالى الأقساط الشهرى المطلوبة لشراء سيارت فورد المختلفة وكذلك الحد الأدنى للراتب الشهرى.

الطراز الفئة القسط الشهري الحد الأدني للراتب الشهري فوكاس H/B Base 6514 18611 Base 6626 18931 H/B Trend 7277 20791 Trend 7390 21114 H/B Sport 7973 22780 Sport 8086 23102 H/B Titanim 8872 25348 Titanim 8984 25668 فيوجن Trend 12129 34654 Sport 13476 38502 Titanim 14936 42674 H/B Titanim 15273 43637 كوجا Trend 12016 34331 Sport 13454 38440 Titanim 14914 42611 إيكو سبورت Trend Base 8041 22974 Titanim 8737 24962 فيستا M/T 5054 14440 جراند سي ماكس Base 10332 29520 F/O 11006 31445 H/L 12241 34974

ويشتكى التجار وأصحاب المعارض من ركود حركة المبيعات؛ فى ظل تشدد القطاع المصرفى فى منح القروض للعملاء؛ مما يؤدى إلى رفض كثير من الطلبات التى يتقدمون بها؛ وقد وصلت نسبة الرفض ببعض البنوك إلى اكثر من 80% لعدم ملاءمة العميل للشروط التى وضعها البنك المركزى؛ وفق بعض التجار.