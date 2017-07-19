34 ألف جنيه أقل راتب لشراء فورد فيوجن بالتقسيط

أحمد شوقى
يصل الحد الأدنى لراتب من يرغب فى تقسيط أقل فئة من السيارة فورد فيوجن Trend إلى 34,6 ألف جنيه؛ وفقًا لاشتراطات البنك المركزى؛ التى تشترط عدم تجاوز القسط نسبة 35% من الدخل المثبت رسميًا، ويرتفع الراتب إلى 38,5 ألف جنيه لتقسيط الفئة الثانية Sport، وإلى 42,7 الف جنيه للفئة الثالثة Titanim؛ و43,6 ألف جنيه للفئة الأعلى H/B Titanim.
ويقدر الحد الأدنى للراتب المطلوب لشراء فورد فاكاس H/B Base بـ 18,6 ألف جنيه؛ فيما يصل للفئة الـ Base إلى 18,9 الف جنيه؛ وفئة الـ H/B Trend إلى 20,8 ألف جنيه؛ وفئة الـ Trend إلى 21,1 ألف. ويبلغ الراتب المطلوب لاقتناء الفئة H/B Sport نحو 22,9 ألف جنيه؛ فيما يبلغ الدخل اللازم لشراء فئة الـ Sport إلى 23,1 ألف؛ ثم يرتفع لفئة الـ H/B Titanim إلى 25,3 ألف جنيه وفئة الـ Titanim إلى 25,7 ألف جنيه.
ولاقتناء فورد كوجا Trend؛ يجب ألا يقل الراتب عن 34,3 الف جنيه؛ ويرتفع الراتب إلى 38,4 الف لاقتناء الفئة Sport من السيارة؛ وإلى 42,6 ألف جنيه لاقتناء الفئة Titanim.
ويقدر الحد الأدنى للراتب اللازم لشراء فورد ايكو سبورت Trend Base بـ 23 ألف جنيه؛ ويرتفع إلى 25 ألف لاقتناء الفئة Titanim؛ فيما بلغ المرتب المطلوب لاقتناء فورد فيستا M/T نحو 14,4 ألف جنيه.
ويصل الراتب الأدنى لشراء الفئة الـ Base من جراند سى ماكس إلى 29,5 ألف جنيه وترتفع إلى 31,4 الف جنيه للفئة F/O، وإلى 35 ألف للفئة الـ H/L.
ويوضح الجدول التالى الأقساط الشهرى المطلوبة لشراء سيارت فورد المختلفة وكذلك الحد الأدنى للراتب الشهرى.
الطراز
الفئة
القسط الشهري
الحد الأدني للراتب الشهري
فوكاس
H/B Base
6514
18611
Base
6626
18931
H/B Trend
7277
20791
Trend
7390
21114
H/B Sport
7973
22780
Sport
8086
23102
H/B Titanim
8872
25348
Titanim
8984
25668
فيوجن
Trend
12129
34654
Sport
13476
38502
Titanim
14936
42674
H/B Titanim
15273
43637
كوجا
Trend
12016
34331
Sport
13454
38440
Titanim
14914
42611
إيكو سبورت
Trend Base
8041
22974
Titanim
8737
24962
فيستا
M/T
5054
14440
جراند سي ماكس
Base
10332
29520
F/O
11006
31445
H/L
12241
34974
ويشتكى التجار وأصحاب المعارض من ركود حركة المبيعات؛ فى ظل تشدد القطاع المصرفى فى منح القروض للعملاء؛ مما يؤدى إلى رفض كثير من الطلبات التى يتقدمون بها؛ وقد وصلت نسبة الرفض ببعض البنوك إلى اكثر من 80% لعدم ملاءمة العميل للشروط التى وضعها البنك المركزى؛ وفق بعض التجار.