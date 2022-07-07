337.5 ألف فدان الحصر النهائى لمساحة محصول القطن لعام 2022

سجل الحصر النهائى لمحصول القطن بمصر لعام 2022 نحو 337.5 ألف فدان من إجمالى 412 ألف فدان مستهدفة لهذا العام، بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وكشف محمد خضر، رئيس الهيئة لـ«المال»، أن مساحات محصول القطن ارتفعت إلى 337.5 ألف فدان خلال الحصر النهائى لكل المحافظات، مسجلة نحو %82 من إجمالى المستهدف هذا العام والمقدر بحوالى 412 ألف فدان.

وكان «خضر»، قد كشف فى تصريحات لـ«المال» مؤخرًا أن أغلب المزارعين بدأوا الاتجاه إلى زراعة محصولى الأرز والذرة تحديدًا للاستفادة من فارق السعر لصالح المحصولين، لافتًا إلى أن الأرز والذرة يمكثان فى الأرض قرابة 3 أشهر ونصف، أما القطن فبجاحة 5 إلى 6 أشهر.

وتابع أنه بالرغم من عدم وصول مساحة محصول القطن لعام 2022 لمستهدفاتها، فإنها تزيد بقرابة 100 ألف فدان على مساحته التى بلغت 237 ألف فدان فى العام الماضى.

وأضاف أن مساحة محصول القطن لعام 2022 تعد الأكبر على مدار السنوات الخمس الماضية، إذ سجلت فى 2017 نحو 220 ألف فدان، وفى 2018، 321 ألفًا، و370 ألفًا فى 2019، و171 ألفًا فى 2020، و237 ألفًا فى 2021، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وارتفعت أسعار القطن خلال نظام تسويق القطن العام الماضي، بزيادة تقارب 3000 جنيه للقنطار ليصل إلى 5000 جنيه للقنطار، مقابل 2100 متوسط سعره سابقًا، وهو العامل الرئيسى وراء الزيادات المتوقعة فى مساحات القطن هذا العام. وتمت زراعة 9 أصناف لمحصول 2022، منها جيزة 45، و87، و92، و96، و97، و94، و86، و95، إضافة إلى 1000 فدان أصناف أخرى