337 مليون دولار إجمالى تصدير الأقطان منذ بداية الموسم

سجلت صادرات الأقطان المصرية نحو مليون قنطار قطن، بقيمة قاربت 337 مليون دولار، وذلك منذ بداية الموسم فى سبتمبر وحتى منتصف يوليو الجارى، بحسب ما كشفه نبيل السنتريسى الرئيس الأسبق لاتحاد مصدرى الأقطان.

وقال فى تصريحاته لـ«المال»، إن الطلب على الأقطان يشهد تباطؤًا حاليًّا تسبب فى تراجع أسعار الأقطان المصرية بمقدار 30 سنتًا لبرة بما يعادل 625 جنيهًا للقنطار، وذلك بشكل تدريجى على مدار الثلاثة أشهر الماضية، لتتراوح الأسعار حاليًّا عند 250 سنتًا لبرة ما يُعادل 5211 جنيهًا للقنطار الشعر، مقابل 280 سنتًا لبرة سعر القطن ما يُعادل 5836 جنيهًا للقنطار خلال مارس الماضى.

وأضاف السنتريسى، أن تراجع أسعار الأقطان فى بورصة نيويورك للأقطان القصيرة، جاء بدافع من تراجع الطلب على المفروشات والملابس فى الأسواق جراء التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء كنتيجة للأحداث العالمية، وبينها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتوقع أن يؤثر ارتفاع مساحة الأقطان المصرية خلال موسم الزراعة الحالى -والتى تجاوزت 300 ألف فدان- على أسعار شراء الأقطان من المزارعين، وهو الموسم الذى سيبدأ خلال سبتمبر المقبل.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فقد سجلت مساحة محصول القطن لعام 2022، نحو 337.5 ألف فدان قطن، مقابل 237 ألف فدان قطن العام الماضى.

وأكد البساطى، أنه سبق وتم التوصية بضرورة خفض مساحة محصول القطن بنحو %20 عن الموسم الماضى، حتى لا يؤثر ارتفاع المساحات سلبًا على أسعار شراء القطن من المزارعين.

يذكر أن أسعار الأقطان المصرية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2021، لتقارب 5000 و6000 جنيه لقنطار الزهر «القطن ببذرته قبل حلجه»، مقابل 3000 جنيه لسعر نفس القنطار خلال عام 2020.

ولا يزال السوق يترقب النظام التسويقى لمحصول 2022، والذى يحين بين شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، والذى لم تُعلن عنه الحكومة بعد، بحسب السنتريسى.

وأوضح السنتريسى، أن سعر قنطار القطن المستورد سجل قرابة 2000 جنيه حاليًّا وسط محدودية المعروض منه فى ظل قلة الكميات المستوردة، وبعض القيود على استيراده.

يذكر أن مصر تستورد قرابة 2 مليون قنطار قطن من الأسواق الخارجية سنويًّا، ويتم الاستيراد من 8 مناشئ مختلفة، بينها اليونان والسودان وولايتان فى أمريكا.

وكان أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، طالب -فى تصريحات مؤخرًا لـ«المال»- البنوك بتيسير تدبير الدولار اللازم لاستيراد الأقطان من الخارج، خاصة أن أغلب شركات تجارة الأقطان هى بالفعل شركات مصدرة أيضًا تتنازل عن حصيلتها الدولارية للبنوك، وبالتالى لابد أن يكون هناك أولوية فى تدبير احتياجاتها من الدولار، وسرعة فى ذلك.

وسجلت حصيلة صادرات الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى قرابة 237.4 مليون دولار، ويبلغ عدد شركات تجارة الأقطان، العاملة فى السوق المصرية قرابة 270 شركة، بينها قرابة 70 شركة مصدرة للخارج.