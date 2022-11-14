 336.6 مليون دولار استثمارات صندوق «الكازار إنرجي 2»

حقق صندوق شركاء الكازار إنرجي 2 (AEP-II)، 336.6 مليون دولار أمريكي في الإغلاق الأوّل للصندوق. وستُمكّن هذه الصفقة من تطوير وإنشاء مرافق بنية تحتية في الأسواق الناشئة، لإنتاج أكثر من 2 جيجاوات من الطاقة النظيفة والمتجدّدة.

ويستهدف مشروع “الكازار إنرجي 2” ومقرّه لوكسمبورغ، توليد طاقة إجمالية تكفي لتزويد أكثر من مليون منزل، وإزالة أكثر من 3.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

«الكازار إنرجي 2» يوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية للاستثمار في الأمونيا الخضراء

وقام صندوق الكازار إنرجي 2 بتوقيع أول مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية للاستثمار في “الأمونيا الخضراء” المعتمدة على الهيدروجين بسَعة إنتاجية تبلغ 230 ألف طن سنويًّا، مزودة بمحطّة مخصّصة للطاقة المتجدّدة تصل قدرتها إلى 1 جيجاوات، الأمر الذي شجع عددًا من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين بالدخول في اتفاقية لشراء الطاقة.

استثمارات «الكازار إنرجي 2»

وكان صندوق شركاء الكازار إنرجي قد استثمر منذ عام 2014 في منصّته الاستثمارية الأولى (AEP-I) 240 مليون دولار أمريكي من رءوس الأموال،

وجمع استثمارات أجنبية مباشرة بما يزيد عن 700 مليون دولار في سبع مزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر والأردن، أسهمت في إيجاد أكثر من 4200 فرصة عمل، وتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد أكثر من 350 ألف منزل.

وفي عام 2018، طوّر صندوق (AEP-I) أكبر محفظة خاصّة للطاقة المتجدّدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ذلك الوقت،

الأمر الذي أكّد قدرة مشروعات الطاقة المتجدّدة في الأسواق الناشئة على تحقيق إيرادات مستقرة طويلة الأجل تجتذب المستثمرين.

كما أتاحت البيئة التنظيمية التي طوّرتها بلدان مثل؛ مصر والأردن خلال السنوات الأخيرة، فرصة أمام مديري الصناديق لجمع التمويلات اللازمة للمشروعات والمرافق على نطاق أوسع.

مدير صندوق الكازار انرجي : نستهدف إنشاء بنية تحتية مستدامة في البلدان الاكثر إحتياجا

وفي تعليقه على الإغلاق الناجح الأول، قال دانيال كالديرون، المؤسّس المشارك ومدير صندوق شركاء الكازار إنرجي: “يؤكّد الإغلاق الأوّل الناجح لمشروع (AEP-II) على العمل المنضبط والمسئول لفريق شركة “الكازار إنرجي” الذي أسهم من قبل في إنشاء وتطوير محفظة صندوق (AEP-I) والتخارج الناجح منها، وحقّق قيمة مضافة لمستثمرينا، والأهم من ذلك، هو ما حقّقه الصندوق من إنجازات لمصلحة البلدان والمجتمعات التي استثمر فيها”.

وأضاف كالديرون: “يفخر برنامج صندوق (AEP-II) بالثقة التي يحظى بها من قبل نخبة متميزة من المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الاستثمار والتطوير في مشاريع الطاقة المتجدّدة،

وتحريك أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سعيًا لإنشاء بنية تحتية مستدامة في البلدان الأكثر احتياجًا”.

يذكر أن قائمة المستثمرين في صندوق شركاء الكازار إنرجي ٢ (AEP-II)؛ ضمّت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)؛ وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)؛

وصندوق العمل المناخي للأسواق الناشئة (EMCAF) الذي تديره شركة “اللاينز جيه آي” بمشورة بنك الاستثمار الأوروبي؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي؛ والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ؛

ومؤسسة التنمية الألمانية (DEG)، عضو مجموعة بنك التنمية (KfW)؛ ومؤسسة التنمية المالية الفرنسية المخصّصة للقطاع الخاص (Proparco)، المملوكة جزئيًّا لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)؛ والبنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال (FMO).