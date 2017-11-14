اتصالات وتكنولوجيا

336 مليون جنيه زيادة صافى أرباح المصرية للاتصالات‎ في 9 أشهر

محمود جمال كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها صافى أرباح خلال الـ 9شهور الأولى من العام الحالى بقيمة  3.547 مليار جنيه، مقارنة بــ 3.181 مليار جنيه  عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 12% بنسبة هامش ربح 27%. وبلغت إجمالى إيرادات الش
14 نوفمبر، 2017 14 نوفمبر، 2017

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محمود جمال




كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها صافى أرباح خلال الـ 9شهور الأولى من العام الحالى بقيمة  3.547 مليار جنيه، مقارنة بــ 3.181 مليار جنيه  عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 12% بنسبة هامش ربح 27%.



وبلغت إجمالى إيرادات الشركة  13.261 مليار جنيه مصري مقارنة بـ9.657 مليار جنيه  عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 37%.



وارتفع نصيب المصرية فى أرباح الشركات الشقيقة من 1.137.498  مليار جنيه إلى 1.776.699  مليار جنيه



يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات بدأت تقديم خدمات المحمول رسميا بالسوق المحمول يوم 18 سبتمبر الماضى عبر شبكتها الرابعة للمحمول we

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