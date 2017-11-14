336 مليون جنيه زيادة صافى أرباح المصرية للاتصالات‎ في 9 أشهر

محمود جمال كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها صافى أرباح خلال الـ 9شهور الأولى من العام الحالى بقيمة 3.547 مليار جنيه، مقارنة بــ 3.181 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 12% بنسبة هامش ربح 27%. وبلغت إجمالى إيرادات الش

محمود جمال







كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها صافى أرباح خلال الـ 9شهور الأولى من العام الحالى بقيمة 3.547 مليار جنيه، مقارنة بــ 3.181 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 12% بنسبة هامش ربح 27%.







وبلغت إجمالى إيرادات الشركة 13.261 مليار جنيه مصري مقارنة بـ9.657 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 37%.







وارتفع نصيب المصرية فى أرباح الشركات الشقيقة من 1.137.498 مليار جنيه إلى 1.776.699 مليار جنيه







يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات بدأت تقديم خدمات المحمول رسميا بالسوق المحمول يوم 18 سبتمبر الماضى عبر شبكتها الرابعة للمحمول we

