330.6 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية بمحافظة القاهرة خلال 7 سنوات (جراف)

أصدرت محاظة القاهرة تقريرا عن أبرز الانجازات و«المشروعات القومية» التى تم تنفيذها خلال 7 سنوات من الإنجاز والتحدي، لتكون عاصمة سياحية وثقافية وفنية وعلمية، والقضاء على جميع المناطق العشوائية، ليرتفع عدد سكانها إلى 10.5 مليون نسمة على مساحة 3085 كيلو مترا، ومقسمة إلى 38 حيا سكنيا.

وذكر التقرير أن محافظة القاهرة بها العديد من التحديات فى قطاعات مختلفة منها قطاع الصحة والتعليم ومياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمواد البترولية والنقل والمرور والعشوائيات.

مشروعات القاهرة

وقال التقرير إن إجمالى المشروعات القومية بالمحافظة خلال 7 سنوات بلغ 3235 مشروعا بتكلفة اجمالية 330.6 مليار جنيه، منها المشروعات المنفذة تصل إلى 1446 مشروعا بتكلفة 86.3 مليار جنيه، كما تصل عدد المشروعات الجاري تنفيذها إلى 486 مشروعا بتكلفة 21 .6 مليار جنيه، ليصل عدد مشروعات التى تنفذها المحافظة إلى 1932 مشروعا بتكلفة 108 مليارات جنيه.

وتابع التقرير أن حجم المشروعات ذات جهات الولاية المختلفة المنفذة فى العاصمة تسجل 1303 مشروعات، منها 1026 مشروعا منفذ بتكلفة 191.7 مليون جنيه، ومشروعات جاري تنفيذها عددها 277 مشروعا بتكلفة 30.9 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن قطاع الطرق والنقل يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم المشروعات القومية المنفذة والجاري العمل بها ليصل عددها 417 مشروع بتكلفة 37.2 مليار جنيه، ثم قطاع الكهرباء بعدد 208 مشروعات 27.3 مليار جنيه، ثم قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بعدد 38 مشروع بتكلفة 16.9 مليار جنيه.

وتابع أن قطاع الصحة به 153 مشروعا بتكلفة 2 مليار جنيه وقطاع التعليم بعدد 316 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، ثم قطاع الشباب والرياضة 87 مشروع بتكلفة 858 مليون جنيه، ومن ثم قطاع الصرف الصحي 387 مشروع بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

وذكرت محافظة القاهرة ان قطاع مياة الشرب 126 مشروعا بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وأخيرا قطاع الغاز بعدد 200 مشروع بتكلفة 5.6 مليار جنيه.

وأوضح التقرير توزيع المشروعات الجاري تنفيذها والمنفذة على 9 قطاعات مختلفة فى العاصمة لرفع مستوي الخدمات والبنية التحتية خلل 7 سنوات، وتصل فى قطاع الصحة الى 135 مشروعا منفذ بتكلفة 1.4 مليار جنيه، و18 مشروعا جار العمل بهم بتكلفة 655 مليون جنيه.

وتابع أن قطاع التعليم به 240 مشروع منفذ بتكلفة 2.2 مليار جنيه و76 مشروعا بتكلفة 600 مليون جنيه، وقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بعدد 32 مشروعا منفذ بتكلفة 12.6 مليار جنيه، و 6 مشروعات جاري تنفيذها بقيمة 4.2 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن قطاع الشباب والرياضة به 42 مشروعا منفذ خلال تلك الفترة بتكلفة 682 مليون جنيه، و45 مشروعا جاري العمل عليهم بتكلفة 176 مليون جنيه، وقطاع الطرق والنقل بعدد مشروعات منفذة 388 مشروع بقيمة 36.8 مليار جنيه، و 29 مشروع جاري العمل بهم بتكلفة 401 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الصرف الصحي به 211 مشروعا منفذ بتكلفة 7 مليار جنيه، و176 مشروعا جاري العمل بهم بتكلفة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع مياة الشرب بعدد مشروعات منفذة 55 مشروع بتكلفة 2.9 مليار جنيه، و 71 مشروع جاري بتكلفة 2.9 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الكهرباء به 168 مشروعا منفذ بتكلفة 17.3 مليار جنيه، و40 مشروعا جاري بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه، واخيرا قطاع الغاز به 175 مشروعا منفذ بقيمة 5.1 مليار جنيه، و25 مشروعا جاري بقيمة 451 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من مبادرة صحية فى العاصمة بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية، ومنها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، إذ إنه تم فحص 7.7 مليون مواطن ضمن المبادرة.

كما تم الكشف عن 630 سيدة ضمن مبادرة صحة المراة المصرية، فيما تم فحص 14 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، لتوفير حياة صحية كريمة للمواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة التى تحتفل بعيدها 1052 من أكثر المحافظات التى حظيت بجنى ثمار ثورة الثلاثين من يونيو، حيث شهدت السنوات السبع لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهورية تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة تخطت تكلفتها 330.6 مليار جنيه فى مجالات الإسكان وتطوير العشوائيات والطرق والنقل وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية (الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز) إلى جانب المشروعات التى تهتم بالصحة والتعليم والشباب والرياضة .

المشروعات القومية فى مجال الرياضة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة أقامت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بديل العشوائيات خلال السنوات السبع الماضية بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم وآمن لقاطنى العشوائيات مزود بكافة الخدمات التى توفر حياة كريمة لهم حيث تم الانتهاء من انشاء 26449 وحدة سكنية بالأسمرات 1 ، 2 ، 3 وأهالينا 1 ، 2 والمحروسة 1 ، 2 وروضة السيدة 1، وجار الانتهاء من ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمشروعات معًا والخيالة والمنيل القديم وأرض مصنع 18 الحربى ، إلى جانب المشروعات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها كروضة السيدة 2 وأهالينا 3 .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم حتى الآن تسكين حوالى 30 ألف أسرة وتغيير حياة ما يقارب 150 ألف مواطن للأفضل والتخلص من مناطق عشوائية صعبة كان التخلص منها بمثابة حلم استطاعت الدولة تحقيقه كبطن البقرة ، والسحيلة/كوم غراب واسطبل عنتر وعزبة الصفيح وغيرها من المناطق العشوائية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بالتوازي مع اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية غير الآمنة، يتم بذل جهود مضنية في تطوير المناطق العشوائية غير المخططة من خلال تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة والبنية التحتية لهذه المناطق كمشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء بقيمة إجمالية تبلغ 58 مليون جنيه، ومشروع تطوير منطقة عزبة خيرالله بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه ، كما انتهت المرحلة الاولى لأعمال رفع كفاءة وتطوير شبكات مياه الشرب ومكافحة الحريق والصرف الصحي وتمهيد ورصف الطرق وتوفير الانارة بالشوارع لعدد 22 منطقة غير مخططة بحلوان والمعصرة بتكلفة 150 مليون جنيه .

وفى مجال الطرق أكد محافظ القاهرة أنه من المشروعات القومية المنفذة ربط العاصمة بشبكة طرق حديثة داخلية وخارجية تسهل الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة والمحافظات المجاورة وتسهم فى تخفيف الكثافات المرورية وتختصر زمن الرحلات بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت حيث بلغ اجمالى عدد المشروعات خلال السنوات السبع الماضية 349 مشروع بتكلفة تقارب 37179 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 320 مشروع تضم عدد من المحاور الجديدة و 81 كوبرى للسيارات بتكلفة 36.778 مليار جنيه أبرزها تطوير طرق وكبارى مصر الجديدة ومحور مصطفى النحاس تطوير الطرق والكبارى بالمنطقة المحيطة بالمتحف القومى للحضارة (محور الحضارات ) ومحور مؤسسة الزكاة وتوسعة الطريق الدائرى وجارى الانتهاء من 29 مشروع بتكلفة 400.402 مليون جنيه .

وأشار محافظ القاهرة إالى أن الدولة دعمت أسطول النقل العام ليرتفع حجم الأسطول خلال السنوات السبع الماضية من 1000 أتوبيس إلى ما يقارب 3250 أتوبيس 1.5 مليون راكب يوميًا .