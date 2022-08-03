330 مليون جنيه تعاقدات بين «الزراعة» وشركات الإنتاج الحيوانى لتوزيع 6000 رأس أبقار مستوردة

تعاقدت وزارة الزراعة، ممثلة فى جمعية الأراضى المستصلحة، مع عدد من شركات الإنتاج الحيوانى، على توزيع 6000 رأس من الماشية المستوردة، بإجمالى قيمة 330 مليون جنيه خلال العامين الحالى والمقبل.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن الجمعية قامت بتسليم 2000 رأس أبقار – من سلالة هولشتين الألمانية- لبعض الشركات كدفعة أولى بقيمة 110 ملايين جنيه، تمهيدا لتوريد باقى الأبقار، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال سلالات عالية العائد، على أن يتم تسليم باقى الدفعات.

وأضافت المصادر أن هذه الأبقار تعد من أفضل وأنقى سلالات «الهولشتين» فى العالم، ويستطيع المزارع الحصول على التاريخ العائلى لرأس الماشية، ومعدل إنتاجها اليومى من الألبان.

وتهدف المبادرة إلى زيادة إنتاج الألبان إلى 4 أضعاف الأنواع البلدية، بإشراف ودعم من وزارة الزراعة ممثلة فى جمعية الأراضى المستصلحة.

وكان الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى وزارة الزراعة، قد استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الثروة الحيوانية، موضحا أن أهم التحديات التى واجهت تنمية القطاع تتمثل فى عدم وجود قواعد بيانات دقيقة، والزيادات السكانية المتعاقبة، والتى لا تواكبها معدلات نمو مماثلة فى تعداد الثروة الحيوانية.

كما أشار إلى أن من أبرز مشكلات القطاع انحدار التراكيب الوراثية وضعف معدلات أداء السلالات المحلية، بالإضافة إلى عشوائية العمل فى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.

ولفت إلى الدولة تتبنى حزمة مشروعات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية منها على سبيل المثال «القومى للبتلو»، و«القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان»، و«القومى للتحسين الوراثى»، و«القومى لرفع كفاءة عنابر الدواجن».