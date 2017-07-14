33 مليون جنيه لتجديد شبكات المياه والصرف بالجيزة

بدور إبراهيم:تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، 21 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفه 33 مليون جنيه.وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، إن المشروعات الجارى تنفيذها تضم 12 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بتكلفه 21 مليون جنيه، بمراكز ومدن

بدور إبراهيم:

تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، 21 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفه 33 مليون جنيه.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، إن المشروعات الجارى تنفيذها تضم 12 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بتكلفه 21 مليون جنيه، بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية والعياط ومنشأه القناطر وكرداسة والصف وحى الهرم .

وأضاف أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات إحلال وتجديد لشبكات وخطوط الصرف الصحى بتكلفه 12 مليون جنيه، بأحياء الهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة وشمال الجيزة .

وأكد الدالى أن المحافظة تنفذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، للقضاء على مشكلات الطفوحات وعدم قدرة الشبكات الموجودة حالياً على استيعاب الكميات .

وقال المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنه تم الانتهاء من تحويل مسار خط مياه قطر 800 مم لمنطقه أبورواش فى نطاق توسعة التحويلة من المحور المركزى إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، و إحلال وتجديد خط مياه شرب قطر 200 مم بشارع الإمام الغزالى، و إحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحى لشارع محمد عبد السلام، من شارع أبوزيد وشارع ترعة عبد العال 2 كفر طهرمس، وإحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحى بشارع نصر دعبس بميت عقبة، وشارع محمد قرنى بجسر الكنيسة.



