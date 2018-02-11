33 مليار جنيه استثمارات حكومية بالنصف الأول

حققت الاستثمارات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2018/2017) ، نحو 33.9 مليار جنيه ، بنسبة نمو 24 % عن النصف الأول من العام المالى الماضى (2017/2016) .

وقالت وزارة المالية – فى تقريرها عن أداء المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام – إن نحو 28 مليار جنيه ممولة من عجز الموازنة بمعدل نمو 19% .

وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 10 % خلال النصف الأول، فيما بررت “المالية” هذا الارتفاع بأنه يأتى تلبية لاحتياجات المواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

و ارتفعت مخصصات الأدوية 736 مليون جنيه، مقابل 505 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضى.

كما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 23.2 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضى .

