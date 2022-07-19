33 عرضا مسرحيا تتنافس على جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلى للثقافة، للكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة «دورة المخرج المسرحي المصري»، بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والناقد جرجس شكري رئيس لجنة الندوات وعضو اللجنة العليا.

البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة تشارك كل جهة بخمسة عروض

وخلال المؤتمر أعلن مدير المهرجان القومي للمسرح المصري إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ،عن عدد العروض المسرحية المشاركة في المهرجان ، والتي وصلت إلى 33 عرضا من مختلف الجهات الإنتاجية فمن البيت الفني للمسرح يشارك 5 عروض هي « صانع البهجة » لفرقة مسرح الغد، و« هاملت بالمقلوب » لفرقة المسرح الحديث، و « الحب في زمن الكوليرا »، و«ليلة القتلة» لفرقة مسرح الطليعة، و«كاليجولا» لفرقة مسرح الشباب.

وتنافس الهيئة العامة لقصور الثقافة بخمسة عروض هي « طقوس الإشارات والتحولات ) » لفرقة كفر الشيخ ، و« دوار بحر » لفرقة قومية الشرقية ، و « الغاوي » ، و « البير » لقصر ثقافة الأنفوشي، و « الأفاعي » لنادي مسرح الشاطبي .

وعرضان من صندوق التنمية الثقافية هما « مشاحنات » ، و « زوروني كل سنة مرة » لمركز إبداع الإسكندرية

وعرضان من مركز الهناجر للفنون هما « أشباح الأوبرا » و « هلاوس » .

الفرق المستقلة والحرة تشارك بخمسة عروض ضمن المهرجان القومي للمسرح

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما « السندباد، علي بابا والأربعين حرامي » لفرقة تحت 18، أما دار الأوبرا المصرية فتشارك بعرضين هما « سيرة عنترة » ، و « الحبتانا » لفرقة فرسان الشرق للتراث .

و عرضان للمعهد العالي للفنون المسرحية وهما نور، و خلي بالك »

وعرضان لوزارة الشباب وهما « بنت القمر» لفرقة جامعة حلوان و « سينما 30 » لوزارة الشباب والرياضة

كما أن هناك 5 عروض تشارك بها الفرق المستقلة والحرة وهي « بعد تفكير عميق » لفرقة خيال أول ، و « المطبخ » لفرقة وان بلاس وان ، و « ماذا أفعل بحق الجحيم » لفرقة المطبخ ، و « لدي أقوال أخرى » لفرقة أستوديو وان، و « الخان » لفرقة كيميا ) .

ثلاثة جهات تشارك كلنا منها بعرضين مسرحيين ضمن فاعليات القومي للمسرح

وتشارك فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني بعرضين هما « الدخان » لنقابة المهن التمثيلية، و« علاقات خطرة » لمنتخب كنائس مصر .

ويشارك المسرح الجامعي بعرضين هما « المرقمون » لهندسة المطرية ، و « حالة حصار » لتجارة المنوفية .

كما يشارك المسرح الخاص بعرض واحد هو « ألف عيلة وعيلة » من انتاج كنج توت .

وتشارك البنوك والشركات والمسرح العمالي بعرضين هما« الباب المغلق » لبنك مصر ، و « شكسبير في السبتية » لفرقة الشرقية للدخان .

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان “المخرج المسرحي المصري” وتنطلق في يوم 24 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة.

ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري.

وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن