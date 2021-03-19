سيـــاســة

(33 – صفر).. منتخب الرجبي الإسرائيلي يكتسح نظيره الإماراتي

مباراة ودية لتعزيز الصداقة على المستوى الشعبي
المال - خاص 9:03 م, الجمعة, 19 مارس 21 9:03 م, الجمعة, 19 مارس 21

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في مباراة ودية هي الأولى من نوعها بينهما، اكتسح المنتخب الإسرائيلي نظيره الإماراتي بنتيجة 33 – صفر، وفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل“.

والمباراة أقيمت في دبي للفوز بما سمي “كأس صداقة أبراهام” تمينا باسم اتفاقية التطبيع الموقعة بين البلدين العام الماضي.

(33 – صفر).. منتخب الرجبي الإسرائيلي يكتسح نظيره الإماراتي
(33 – صفر).. منتخب الرجبي الإسرائيلي يكتسح نظيره الإماراتي

ولاحقا، هنأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الفريقين في رسالة بالفيديو أشاد خلالها “بالتعبير الرائع عن الروح الجديدة للسلام بين الشعبين بعد اتفاقات إبراهام التاريخية”.

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(33 – صفر).. منتخب الرجبي الإسرائيلي يكتسح نظيره الإماراتي
(33 – صفر).. منتخب الرجبي الإسرائيلي يكتسح نظيره الإماراتي

وتابع: “القادة قد يوقعون اتفاقيات سلام.. لكن السلام الحقيقي يتطلب من الشعبين بناء أواصر الصداقة والتعاون في كل المجالات”.

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بقلم المال - خاص

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