في مباراة ودية هي الأولى من نوعها بينهما، اكتسح المنتخب الإسرائيلي نظيره الإماراتي بنتيجة 33 – صفر، وفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل“.

والمباراة أقيمت في دبي للفوز بما سمي “كأس صداقة أبراهام” تمينا باسم اتفاقية التطبيع الموقعة بين البلدين العام الماضي. (33 – صفر).. منتخب الرجبي الإسرائيلي يكتسح نظيره الإماراتي

ولاحقا، هنأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الفريقين في رسالة بالفيديو أشاد خلالها “بالتعبير الرائع عن الروح الجديدة للسلام بين الشعبين بعد اتفاقات إبراهام التاريخية”.

(33 – صفر).. منتخب الرجبي الإسرائيلي يكتسح نظيره الإماراتي

وتابع: “القادة قد يوقعون اتفاقيات سلام.. لكن السلام الحقيقي يتطلب من الشعبين بناء أواصر الصداقة والتعاون في كل المجالات”.