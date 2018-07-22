33 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازيأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة السفن خلال 24 ساعة بلغ 33 سفينة.وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بور

أماني العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة السفن خلال 24 ساعة بلغ 33 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأكدت على أنه جارٍ تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.