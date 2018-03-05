33 % زيادة فى إيرادات المصرية للاتصالات

1 مليون مستخدم للإنترنت فائق السرعة “ADSL” و 2.5 ملون عميل لـ”WE”





المال- خاص







أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.







واستطاعت اشبكة الرابعة للمحمول “WEجذب ما يقارب 2.5 مليون عميل.







وحققت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 18.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي 2016، وزيادة قدرها 13% بعد تحييد أثر فروق العملة، فيما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإستهلاكات ٥٫٢ مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي بنسبة هامش ربح قدرها 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب ٣٫٢ مليار جنيه مقارنة بــ ٢٫٧ مليار جنيه عن عام 2016 بما يعكس نسبة نمو قدرها 18% بنسبة هامش ربح 17%.







وكشفت الشركة عن وصول إجمالي عدد المشتركين في خدمات الإنترنت فائق السرعة ٤٫١ مليون مشترك بزيادة قدرها 20% عن العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد مشتركين الصوت الثابت 7.1 مليون مشترك عن العام المالي 2017 بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي عدد المشتركين في التليفون المحمول 2.3 مليون مشترك بنهاية العام الماضي 2017.







وأوضحت نتائج الاعمال أن نصيب السهم من الأرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بلغ ١٫٤ جنيه ،مقارنة بـ 1.2 جنيه في عام 2016 بما يعكس تحسن بنسبة 18% عن العام 2016، فيما بلغت النفقات الإستثمارية عن العام المالي2017 بــ ١٠٫٧ مليار جنيه شاملة قيمة رسوم رخصة التليفون المحمول مقارنة بــ١٠٫٠ مليار في العام السابق.







وعلق المهندس أحمد البحيري ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2017 قائلاً:” لقد حققت الشركة أداءاً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال عام 2017 ،محققة معدل نمو ثنائي يظهر في جميع مؤشرات قائمة الدخل. حيث بلغ إجمالي الإيرادات 18.6 مليار جنيه مصري محققة زيادة قدرها 33% عن العام الماضي 2016″.







وأضاف “كما حققت الايرادات المعدلة زيادة بنسبة 13% عن نفس الفترة من العام السابق مدعومة بالنمو المستمر لخدمات الإنترنت فائق السرعة بنسبة نمو قدرها 42% والذي أدى بدوره إلى زيادة إيرادات التجزئة بنسبة 28% عن نفس الفترة. واستطاعت الشركة تحقيق نسبة نمو في صافي الربح قدرها 18% على الرغم من أثر التسويات المبرمة مع شركتي أورانج وإتصالات مصر الظاهر في قائمة الدخل، وبإستبعاد الأثر المالي لتلك التسويات يحقق صافي الربح نسبة نمو تقدر بــ 31% مقارنة بالعام الماضي”.







وأوضح البحيري أن العام الماضي عام حافل تميز بالعديد من الإنجازات الإستراتيجية، كان أهمها إطلاقنا لعلامتنا التجارية “WE” واقتحمنا سوق المحمول تحت شعار “إحنا منك” لتتحول الشركة إلى أول مشغل اتصالات متكامل داخل السوق المصري”







وتابع “قد استطاعت المصرية للاتصالات أن تثبت ريادتها لسوق الاتصالات المصري مع بداية إطلاق خدمات المحمول، حيث نجحت في كسب ثقة ما يزيد عن 2 مليون عميل خلال الشهور الثلاثة الأولى لإطلاق الخدمة، الأمر الذي لم تسبقها إليه شركة أخرى في السوق المصري”.







وأضاف البحيري أن عام 2017 قد شهد أيضا تطوير منهج الشركة الجديد المرتكز على خدمة العملاء وإنشاء وتطوير مراكز خدمة العملاء و انهينا كافة النزاعات القضائية التاريخية مع مشغلي شبكات المحمول في مصر، بالاضافة الي عقد العديد من الإتفاقيات طويلة الأجل التي تضمن إيرادات للشركة من خدمات الجملة على المدى الطويل







وتابع أن الشركة قامت بالاستثمار في شبكة الانترنت الأرضي القائمة علي الألياف الضوئية و إنشاء شبكة المحمول الخاصة بها لتقدم لعملائها أفضل جودة لخدمات الانترنت سواء ثابت أو محمول في مصر، حيث نتطلع بأن نكون الأختيار الأول لعملائنا فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة



